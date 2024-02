Sebkha : Un groupe de jeunes intègre INSAF

L’espace des cérémonies, Cordon Bleu de Sebkha a abrité ce dimanche 18 février, en fin d’après-midi une cérémonie d’adhésion d’un important groupe de jeunes au parti INSAF.

Organisée par le maire de la commune, M. Bâ Ismaila, cette cérémonie a enregistré une affluence massive de jeunes et de femmes, de responsables des instances du parti et cadres de cette populeuse commune de la capitale. Elle a été rehaussée par la présence du ministre des pêches et de l’économie maritime Lam Moctar Alhousseynou, coordinateur départemental du parti INSAF.

Dans une ambiance festive, ponctuée de sons de tam-tam et de danses, les porte-paroles des adhérents, Binta Ball et Hamidou Sy ont expliqué les raisons de leur ralliement au parti INSAF : « nous avons été convaincus de rejoindre le parti par le maire de la Commune M. Bâ Ismaila avec qui nous avons entamé les discussions depuis les élections municipales, régionales et législatives de mai dernier, c’est donc sans conditions que nous avons rejoint le parti, avec l’engagement d’apporter notre contribution et de participer, aux côtés du maire et des autres cadres ». Ils ont salué M. Bakhayokho pour son investissement personnel dans le projet d’adhésion avant d’insister sur le potentiel de jeunes dont regorge Sebkha et de réclamer une attention particulière à leurs égards. Sy et Ball ont profité de la cérémonie pour joindre leur voix aux instances d’INSAF en demandant au président Ghazwani de briguer un second mandat. Ils lui ont adressé leurs félicitations pour son élection à la tête de l’Union Africaine et prié les jeunes et les femmes de lui réserver un accueil chaleureux à son retour au pays, ce lundi 19 février.

Prenant la parole à son tour, le maire de la commune Bâ Ismaila a félicité les jeunes de Sebkha pour cette importante décision. N’a Par ce geste, vous apportez votre soutien au président de la République, bâtisseur du pays’’, a-t-il martelé. Pour l’édile de Sebkha, la jeunesse est au cœur du programme du président de la République qui œuvre, à travers l’école républicaine qu’il a instituée, pour la consolidation de l’unité nationale et de la cohésion sociale. Bâ Ismaila a enfin invité les nouveaux adhérents à concrétiser leur geste par un taux élevé de participation à la présidentielle de juin prochain et pour une élection haut la main et au premier tour, du président Mohamed Cheikh Ghazwani. N’a Nous pouvons y parvenir parce que les réalisations de son excellence plaident largement en sa faveur et que les mauritaniens lui ont réitéré déjà leur confiance en lui accordant une majorité confortable au Parlement, au niveau des conseil municipaux et régionaux, lors des élections locales de mai 2023´’, a expliqué le maire qui a remercié tous les acteurs politiques de sa commune pour le soutien qu’ils apportent à l’équipe municipale.

Prenant la parole à son tour, le coordinateur départemental de Sebkha M. Lam Moctar Alhousseynou, ministre des pêches et de l’économie maritime s’est réjoui de se retrouver dans ce grand rassemblement de jeunes et de femmes, venus exprimer leur adhésion à INSAF, un creuset de l’unité nationale. Il leur a souhaité la bienvenue au sein du parti, leur parti. Poursuivant son propos, il embraye : vous avez bien fait de vous engager en politique, par cette voie, vous allez contribuer à gommer cette image qui collé jusqu’ici à votre commune, celle d’être un bastion de l’opposition. Et préciser : cette manifestation qui nous réunit ce soir est l’aboutissement d’un processus engagé avec les uns et les autres depuis quelques temps. Nous nous en réjouissons. Vous êtes entrés par la bonne porte et le parti prendra toute la mesure de cet acte, promet-il.

Parlant de l’importance que le président de la République accorde à la jeunesse, le ministre a passé en revue les nombreux programmes les concernant.

Revenant sur le contexte, le coordinateur départemental de INSAF n’a pas manqué de rappeler que le pays a connu une année de célébration de la 4e année du mandat du président Ghazwani, marquée du sceau de grandes réalisations, de la qualification des Mourabitounes pour les 8e de finales de la CAN et l’élection du président de la République à la tête de l’UA. Une somme de fierté pour tous les mauritaniens, a-t- il fait remarquer. Le ministre a saisi cette dernière occasion pour inviter les populations de Sebkha, en particulier, les jeunes à se mobiliser afin de réserver un accueil digne du nom au président de la République, ce lundi 19 février 2024, à l’occasion de son retour d’Addis-Abeba. Une occasion de lui réitérer votre soutien, à un second mandat afin de poursuivre et parachever les nombreux chantiers engagés depuis 2019 au profit du peuple mauritanien, dira-t-il.

Le ministre a enfin salué l’engagement, l’initiative et la créativité des jeunes mauritaniens. Comme vous le savez, le gouvernement mauritanien accorde une place importante à notre jeunesse et à notre culture. Investissez-vous-y, leur conseille-t-il.

Auparavant, les représentants du fédéral de Nouakchott ouest, le vice-président du conseil régional, de la coordination des femmes INSAF, de la fédération des jeunes INSAF avaient pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents qui, se réjouissent-ils déjà, apporteront un grand renfort aux rangs du parti à Sebkha, comme ils ont eu à le faire lors des dernières municipales, régionales et législatives ; ils se sont convaincus que ces adhésions impacteront positivement sur les résultats de la prochaine présidentielle au niveau de la Moughataa.