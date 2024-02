FORIM et RAME sur les traces des investissements de la diaspora mauritanienne en France

Le forum des organisations de solidarité internationale issues des Migrations (FORIM) et le Réseau des Associations Mauritaniennes en Europe (RAME) tiennent, ce jeudi 15 février, à l’hôtel Mauri-center, une journée d’échanges multi-acteurs. Placée sous le thème « la diaspora mauritanienne au cœur de l’engagement en faveur des Objectifs de Développement Durable», cette journée d’échanges et de partages a pour but d’évaluer l’impact des investissements mobilisés grâce à la diaspora au profit des populations mauritaniennes. Cette rencontre intervient, il faut le souligner, après une visite de terrain de la délégation commune (FORIM, RAME), effectuée, entre le 4 et le 14 février 24, auprès d’une quinzaine d’associations bénéficiaires des financements, au Guidimagha, au Gorgol, au Brakna et au Trarza. La journée fut l’occasion pour les membres de la délégation de restituer leur parcours, à travers quelques interventions et une vidéo de quelques minutes projetée, à l’occasion, mais aussi et surtout d’écouter les témoignages des associations bénéficiaires sur le déroulé de leurs actions et le ressenti des populations locales. Deux questions majeures ont été au centre des discussions : Quels impacts/limites de la mobilisation de la diaspora porteuses de projets de Co-développement en Mauritanie ? et Comment favoriser l’engagement des diasporas en vue de l’atteinte des ODD ? Ces thèmes ont été débattus au cours de différentes table-rondes animées par des maires, des députés et des représentants des organisations internationales et de la société civile.