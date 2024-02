Le président de l’UFP porte plainte contre Biram pour diffamation et calomnie

Le président du Parti de l'Union des Forces du Progrès (UFP), Mohamed Ould Maouloud, a porté plainte, par le biais de ses avocats, devant le parquet général de la wilaya de Nouakchott Ouest, contre le député Biram Dah Abeid.

La plainte demande qu’une action en justice soit intentée contre le parlementaire Biram pour diffamation, calomnie et atteinte intentionnelle à la vie personnelle pour nuire à Ould Maouloud

La plainte déposée par les avocats Lo Gourmo Abdoul et Mohamed Lehbib Chrif a appelé à constituer Ould Mouloud partie civile dans cette affaire.

Les réseaux sociaux avaient diffusé un enregistrement vidéo du député Biram, dans lequel il évoque clairement la réception par Ould Maouloud d’un montant de 500 millions d'ouguiyas d'un homme d'affaires lors de la dernière présidentielle.

"Étant donné que les informations déclarées par le député sont infondées et ne sont justifiées par aucune preuve, ces déclarations sont considérées diffamatoires, calomnieuses et portant intentionnellement atteinte à la vie personnelle dans le but de causer du tort à des personnes, et elles constituent toutes des actes qui relèvent des infractions pénales conformément aux exigences de l'article 348 du Code pénal et de l'article 24 de la loi. 2016/007 relative à la cybercriminalité’’, indique la plainte.

Par conséquent, au nom de notre client, "Mohamed Sidi Maouloud, nous vous demandons d'intenter une action publique contre le député Biram Dah Abeid pour diffamation, calomnie et atteinte intentionnelle à la vie personnelle afin de nuire à notre client", Mohammed Sidi Maouloud, poursuit la plainte.