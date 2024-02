Stop Sida: Promouvoir le service de DMPA -SC

Tel était le thème des journées portes ouvertes de mobilisation des ambassadeurs du planning familial (PF), des jeunes adolescents en milieu scolaire, universitaire et sur les réseaux sociaux.

Organisées par l’Association pour la santé et le développement communautaire (STOP SIDA) en partenariat avec Jhpiego et le ministère de la santé, ces journées de réunions avec les leaders et relais communautaires ont pour objectifs de contribuer au renforcement des capacités des acteurs influents pour l’introduction à la mise à l’échelle de médroxyprogestérone dépôt (DMPA-SC), une méthode de contraception et stimuler la demande de services de Planification Familiale.

Le but ultime étant d’amener les personnes cibles, en particulier les jeunes femmes à un changement de comportement et de normes sociales en matière de planning familial (PF) et de la santé de la reproduction (SR) et pour assurer ensuite un accès, des services de qualité en Planification Familiale et passer enfin à l’échelle du DMPA. Aussi pour assurer une bonne mobilisation sociale dans les milieux précités, l’Association pour la santé et le développement communautaire a mis en place deux stratégies. Une stratégie fixe, logée au centre de santé ESSELAMA, situé au quartier de Teyaret et une stratégie mobile. Une clinique mobile de stop sida s’est rendue dans différents endroits de la ville à la rencontre des personnes cibles.

Rappelons que l’Association pour la santé et le développement communautaire se bat pour, entre autres, l’accessibilité et l’acceptabilité des services de PF de qualité, pour contribuer à résoudre quelques besoins non satisfaits en SR/PF, pour lutter contre la mortalité maternelle et promouvoir les droits humains et l’égalité entre les sexes.