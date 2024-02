La Coalition « Espoir Mauritanie » dénonce des exactions à R’Kiz

La Coalition « Espoir Mauritanie », l’une des entités de l’opposition les plus fortement représentées à l’Assemblée Nationale, dénonce de graves violations de droits humains, perpétrés par les forces de l’ordre, dans la circonscription de R’Kiz sur fond de litige foncier opposant des communautés, dans une déclaration rendue publique jeudi 8 février. Ce document pointe du doigt « des actes d’intimidation, des arrestations massives et même des enlèvements, y compris de femmes, des persécutions et d’autres formes de violences ».

La déclaration préconise « une intervention rapide des autorités supérieures afin de régler de toute urgence le problème, dans un esprit de traitement juste de la question foncière, en préservant les droits de tous les citoyens ».