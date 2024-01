Signature de la plus importante convention de l'histoire de notre pays avec la BAD:  Onze milliards pour le projet d’interconnexion électrique Mauritanie-Mali

Le ministre de l’Économie et du Développement durable, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh et la Directrice Générale Adjointe du Bureau régional de développement et de prestation de services pour l’Afrique du Nord de la BAD, Mme Malinne Blomberg, ont signé, mercredi après-midi, deux conventions de don et de prêt pour le financement du Projet d’interconnexion électrique en 225 KV Mauritanie-Mali et de développement de centrales solaires associées (PIEMM).

Ce financement porte sur un don d’un million cinq cent mille (1.500.000) USD et un prêt de deux cent soixante-douze millions (272.000.000) USD, soit l’équivalent d’environ de dix milliards sept cent millions (10.700.000.000) MRU.

Ceci s’ajoute à la signature récente avec la BAD d’une autre convention d’un montant de 16 millions USD, soit l’équivalent d’environ 680 millions MRU.

Le présent projet a pour objet de favoriser les échanges d’énergie électrique entre la Mauritanie et le Mali puis d’accroître leur capacité de production d’énergie solaire afin d’améliorer l’accès des populations des deux pays à une électricité moderne, abordable et à faible teneur en carbone.

Le ministre de l’Économie et du développement durable a saisi cette occasion pour exprimer à la BAD les vifs remerciements du peuple et du Gouvernement mauritaniens pour le niveau et la qualité de son engagement auprès de notre pays, en vue d’asseoir les bases d’un développement socio-économique durable.

Par ailleurs, il a déclaré que Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a accordé la priorité absolue à l'accès de tous les Mauritaniens aux services de base tels que l'éducation, la santé, l'eau et l'électricité, afin d'améliorer leur niveau de vie.

Le ministre a également indiqué que le secteur de l'énergie occupe une place particulière, soulignant qu'il n'y a pas de croissance économique durable et diversifiée sans une électricité de qualité, fiable et accessible à tous. Dans ce cadre, le Gouvernement a élaboré des programmes ambitieux visant à garantir l'accès de tous les citoyens à l'électricité d'ici 2030. Cet objectif nécessite l'exploitation optimale des sources d'énergie disponibles dans le pays, notamment l'énergie hydroélectrique, les énergies renouvelables (éolienne et solaire), les sources gazières, et l'exploitation de l'hydrogène vert, à moyen et long terme.

Augmenter la capacité de production

Ce projet de raccordement électrique, d'une longueur de 1 373 kilomètres et d'une capacité de transport de 600 mégawatts, comprend également la construction d'une centrale solaire de 50 mégawatts à Kiffa. Il permettra globalement d'augmenter les capacités de production d'énergie du pays et de faciliter l'accès des populations à l'électricité.

Le ministre a ajouté que la réalisation de ce projet constitue une étape importante sur la voie de la réalisation de l'objectif 7 des objectifs de développement durable, qui vise à garantir l'accès à des services énergétiques fiables, durables, modernes et abordables.

Il permettra également de réduire le fossé en matière de couverture électrique entre les milieux rural et urbain et de soutenir la fixation des populations dans leurs zones d'origine, en connectant 80 000 ménages au réseau électrique.

Cela permettra également d'ouvrir des perspectives d'investissement dans le secteur agricole au profit de différentes catégories de travailleurs, de promouvoir les initiatives privées et les échanges commerciaux.

A son tour, Mme Malinne Blomberg a souligné que la BAD à travers ce financement, est devenue l’un des principaux partenaires de la Mauritanie dans le domaine de l’énergie, indiquant que ce projet représente une initiative d’investissement stratégique visant à renforcer le développement de la production de l’énergie solaire et à l’accès universel à l’électricité.

La cérémonie de signature de ses deux conventions s’est déroulée en présence du ministre du Pétrole, de l’Énergie et des Mines, M. Nany Ould Chrougha et du secrétaire général par intérim du ministère de l’Économie et du Développement durable, ainsi que des responsables des deux départements.