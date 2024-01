Bababé &Boghé : première sortie de terrain du Réseau pour le Développement ‘’Djiguène Diom’’

Première grande sortie du réseau après le lancement en grande pompe de ses activités le 25 décembre dernier au palais des Congrès. Le Réseau pour le Développement ‘’Djiguène Diom’’ (Femmes propriétaires) vient d’achever une tournée fructueuse dans les départements de Boghé et Bababé. Occasion de s’enquérir de prés des activités menées par les groupements féminins et de rencontrer les élus et notables.

La délégation conduite par Mme Habibatou Ba a été reçue par le maire de Boghé, M.Ba Adama Moussa à qui elles ont exposé leur plan d’action et les réalisations déjà effectuées avant de solliciter son aide. Mme Ba a loué le courage et la détermination des femmes battantes à Boghé et Bababé engagées dans un processus de développement communautaire et de bien-être familial. Mme Ba a exhorté davantage les femmes à plus de persévérance. Le maire de Boghé a salué le combat mené par le Réseau réitérant la disponibilité de sa municipalité à appuyer les actions entreprises par les coopératives et groupements féminins. A Boghé et à Bababé, la délégation du Réseau a visité les jardins maraîchers, les périmètres agricoles et les poulaillers gérés par des femmes engagées dans le développement de leurs contrées.

D’où la satisfaction de la présidente et de sa délégation d’accompagnement. Profitant de la circonstance, Mme Ba, par ailleurs présidente de l’ONG Association pour la protection assistance des femmes et enfants en Mauritanie (APA FEM), a lancé un appel aux autorités et aux partenaires au développement pour appuyer les femmes battantes qui ont décidé de se battre pour juguler la pauvreté. Mme Ba a indiqué que le Réseau est un cadre propice à l’amélioration des conditions de vie des femmes. Pour rappel, depuis sa mise en place, le réseau s’est attelé à organiser un forum pour regrouper les femmes en coopératives et GIE. Ces femmes exercent plusieurs activités : couture, teinture, coiffure, transformations des produits locaux, pêche. Le réseau entend établir des partenariats en vue de permettre une autonomisation financière de ses membres.