Fin des travaux de l’atelier de Maaden: Capitaliser les acquis et renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles de l’activité minière

Ce vendredi matin, au Palais des Congrès, ont pris fin les travaux de l’atelier organisé par l'Agence Nationale Maaden Mauritanie en collaboration avec les parties prenantes de l’activité minière artisanale et semi-industrielle de l’or, sous le thème "Capitalisation des acquis et renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles de l'activité minière artisanale et semi-industrielle de l'or".

La cérémonie de clôture a été présidé par le Secrétaire Général du Ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Ahmed Salem Ould Bouhadda, en présence des Walis et élus des régions de Dakhlet Nouadhibou, Tiris Zemmour et de l’Inchiri. Étaient également présents, les représentants syndicaux et fédérations d’exploitants artisanaux, des investisseurs et opérateurs économiques, ainsi que des représentants d'organisations de la société civile actives dans le secteur.

A l’ouverture de la cérémonie, les participants ont suivi une présentation détaillée de l'étude réalisée par l'Agence Nationale de Recherches géologiques et du patrimoine minier sur la cartographie et l'évaluation du potentiel géologique des couloirs de Maaden.

Les résultats des travaux de groupes des différents ateliers organisés la veille, à savoir les exploitants artisanaux, les opérateurs de la Petite exploitation minière et les usines de traitement de résidus ont été consolidés et restitués à l’audience.

Dans ce contexte, le Directeur Général, M. BA Ousmane, dans une intervention a rassuré les exploitants artisanaux du soutien du Président de la République S.E.M Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, il a ajouté que : « nous ferons tout notre possible pour prendre en compte vos recommandations dans les meilleurs délais. Il est certain que Son Excellence le Président de la République soutient cette orientation et cette volonté ».

Il affirmé que « L'Agence Nationale Maaden Mauritanie n’est pas seulement une affaire de l’administration, mais elle concerne l’ensemble des acteurs sur le terrain, les investisseurs, les élus, les autorités administratives locales, et tous ceux qui ont un rôle dans le développement de cette activité naissante, conformément à la volonté de Son Excellence le Président de la République depuis l'année 2019, moment à laquelle il a pris l’engagement d’accompagner et de soutenir le développement du secteur ».

Échange d’expériences

"Parmi les priorités de cette Agence", a déclaré le Directeur Général, "nous tenons à rapprocher les services de l’administration des citoyens, en mettant un accent particulier sur ceux qui sont les plus vulnérables. Dans ce contexte, nous avons estimé qu'il était nécessaire de nous réunir avec toutes les parties prenantes pour échanger des expériences après trois années d’encadrement de cette activité. La réussite de toute politique publique nécessite une évaluation continue et une révision pour déterminer si des lacunes nécessitent d'être comblées ou améliorées, et c'est l'approche, la vision et la volonté sur lesquelles nous travaillons".

M. BA a adressé ses remerciements à l'assistance, au Secrétaire Général du Ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, aux Walis, aux élus, aux opérateurs et investisseurs, ainsi qu'aux experts qui ont participé à cet atelier.

Le Directeur Général a remercié les différents participants pour leurs apports, la richesse de leurs recommandations et suggestions pour tous les thématiques discutés qui sont cruciaux aussi bien pour l’Agence que pour l’activité.

Par ailleurs, le Secrétaire Général du Ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Ahmed Salem Ould Bouhadda, dans son discours de clôture de l’atelier a affirmé que « l'organisation des activités visant à promouvoir le secteur minier artisanal est au cœur des priorités de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui accorde une importance particulière à ce secteur en raison de son impact positif sur l'économie nationale".

Il a ajouté que "cet atelier, dont l’ouverture officielle a été supervisé par Son Excellence le Ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie lors de son lancement hier, a constitué une occasion supplémentaire pour le secteur minier de réunir les responsables de l'Agence Nationale Maaden Mauritanie avec toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des exploitants artisanaux, des pionniers des sociétés de traitement des résidus de l'exploitation minière artisanale de la catégorie « F», ou des opérateurs des petites mines. L'objectif principal de son organisation était d'améliorer les mécanismes de l'exercice de l'activité minière artisanale et semi-industrielle de l’or, conformément aux aspirations de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, visant à revitaliser le secteur, le moderniser en introduisant de nouvelles technologies, en établissant des bases de données, en améliorant et en intégrant les bonnes pratiques dans tous les niveaux et activités du secteur, comme l'a souligné le Ministre dans son discours d'ouverture".

Il a ajouté : "Nous pouvons dire que l'atelier a créé une opportunité précieuse pour examiner les défis stratégiques, organisationnels et institutionnels de l'Agence. Il a également sensibilisé davantage à la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour garantir la sécurité des travailleurs et protéger l'environnement en élaborant une stratégie globale en matière de santé et de sécurité. De plus, il a offert cela a également été l’occasion à tous les acteurs du domaine d'échanger leurs expériences et leurs connaissances pratiques".

Les participants ont exprimé leur satisfaction de l'ambiance dans laquelle se sont déroulées les discussions lors de cet atelier, confirmant également leur satisfaction à l'égard de ses résultats et leur confiance que ses recommandations seront prises en considération.