Plusieurs sujets au menu d’une soirée débat de l’UFP

Plusieurs sujets liés à l’actualité et aux enjeux nationaux ont été abordés au cours d’une soirée débat organisée ce mercredi 3 janvier par l’Union des Forces de Progrès (UFP), dans un hôtel de Nouakchott.

Une rencontre au cours de laquelle les responsables du parti, à l’image du président Mohamed ould Maouloud, Diop Mamoudou, les Pr Lô Gourmo et Khalil ould Deddeh, ont répondu sans détour ni langue de bois aux questions des journalistes, y compris les plus provocantes.

Mohamed ould Maouloud a introduit le débat par la situation en Palestine, théâtre « d’un génocide au grand jour, avec la complicité de la communauté internationale. Une attitude qui dénote de la survivance de l’esprit de domination coloniale, qui perçoit la résistance à l’oppression comme une révolte. »

Le leader de l’UFP a par la suite salué l’initiative sud-africaine, pays qui a saisi la Cour Internationale de Justice (CIJ), siégeant à la Haye, pour prévenir contre un génocide.

La suite des échanges a été dominée par la perspective de l’organisation du Pacte Républicain, dont les ateliers devraient débuter dans les prochains jours.

Des assises qui vont concerner l’Union des Forces de Progrès (UFP), le Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD), INSAF et le gouvernement.

Un format qui signifie que les partis de l’opposition représentés au parlement n’ont pas donné de suite favorable aux sollicitations de l’UFP, les exhortant à prendre part à l’élaboration, à la signature et

aux assises pour la mise en œuvre du document en 18 points, relatifs à l’unité nationale, la gouvernance, l’organisation des élections, les conditions de vie des populations…..