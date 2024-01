M’Bagne : 16 forages seront réalisés

L’approvisionnement en eau potable est l’une des principales revendications des populations de M’Bagne, elle vient après celles relatives à la promotion des cadres et le désenclavement des zones de productions de ce département, considéré par ses populations comme l’oublié de la République. Les acteurs politiques et cadres du département se battent, depuis longtemps pour que le gouvernement apporte des réponses positives à leurs nombreuses doléances, lesquelles sont réactivées et remises aux autorités, lors des visites présidentielles et des échéances électorales. Les choses commencent à bouger, semble-t-il. En effet, le département de l’hydraulique vient de publier sa programmation annuelle des investissements en matière d’hydraulique villages et rurale. Il en ressort que le département de M’Bagne hérite de 16 forages à réaliser au profit de quelques villages, sur les 52 que compte le département. C’est n’est certainement pas suffisant, diront certains, mais c’est tout de même, un pas important, reconnaît l’un des acteurs politiques. M. Hamza Thiam directeur de la société nationale de distribution de l’eau (SNDE) ; son rôle aura été décisif, reconnait-on, au sein des acteurs politiques. Les 4 maires des différentes communes de la Moughataa avaient été saisis par le patron de la SNDE, lors de la programmation du département de l’hydraulique pour que chacun, en ce qui le concerne, exprime ses priorités en la matière. « Etre utile aux populations dans le besoin est son créneau », depuis qu’il a été désigné à la tête de la SNDE, une importante société publique qui a connu, en 2023 de grosses difficultés. La décision du gouvernement est saluée par les populations des villages bénéficiaires et les cadres du département, surtout par les membres de la plateforme des militants du parti INSAF de Nouakchott. Le Dg de la SNDE s’active également beaucoup pour relayer les doléances d’ordre politique, économique et social du département. Hamza Thiam s’était fait remarquer avec la coordination INSAF de Nouakchott, par son engagement décisif, lors des dernières élections municipales, régionales et législatives et tout récemment, à l’occasion de la visite présidentielle, le 11 et 12 décembre au Brakna (Aleg).