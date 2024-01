Maaden : capitalisation des acquis et de renforcement des capacités

La société nationale « Maaden Mauritanie » opérant dans le secteur aurifère, organise un atelier sous le thème « capitalisation des acquis et renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles de l’activité minière artisanale et semi-artisanale de l’or » les 04 et 05 janvier 2024, au premier Centre International des Conférences de Nouakchott (CICN), annonce un communiqué de presse de la société.

Cet atelier a pour objectif général « d’améliorer efficacement le dispositif de gestion de cette activité, en relevant les défis stratégiques, organisationnels et institutionnels, pour créer les conditions d’une gouvernance améliorée, prenant en compte l’aspect évolutif de cette activité, avec la mise en place d’une stratégie protégeant la santé et la sécurité des exploitants, tout en préservant l’environnement ».