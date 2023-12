Communiqué du Comité de soutien à Taleb Abdivall

Taleb Abdivall a été innocenté : il a été complètement blanchi par la Cour en charge des crimes économiques dans son verdict du 04 décembre 2023.

Il n’avait donc participé ni à la dilapidation des biens de l’État, ni à un quelconque enrichissement illicite et encore moins à aucune forme de trafic d’influence.

Mais Taleb Abdivall a porté, pendant plus de deux ans, le poids du soupçon. Il a été privé pendant deux ans de sa liberté de mouvement dont dix mois d’incarcération. Pendant ces deux ans, il a renoncé à toutes ces charges publiques et privées qui constituaient ses seules sources de revenu.

Nous, Comité de soutien à Taleb Abdivall, tenons à souligner les points suivants :

1- Notre soutien à Taleb Abdivall, que nous avions clamé dès son inculpation, a été motivé par la certitude, qui est la nôtre, de sa parfaite innocence en toute objectivité et n’a rien à voir avec la moindre subjectivité liée à l’amitié ou à la proximité que nous avons avec lui.

2- Tout en acceptant, comme tout justiciable, les contingences contraignantes et la longueur des procédures judiciaires, nous nous devons de relever l’injustice caractérisée dont a été victime Taleb Abdivall.

3- Nous continuons à considérer que Taleb Abdivall a été victime d’un acharnement malveillant de la part d’un lobby malfaisant et qu’il aurait dû sortir de cette procédure lors de ses premières étapes, bien avant d’autres, et même, ne pas y être inclus dès son initiation.

4- Nous saluons le courage et la grande dignité dont ont fait preuve Taleb Abdivall et ses proches lors de cette longue et pénible épreuve et lui souhaitons de poursuivre sa trajectoire de patriote engagé pour la justice et le progrès.

5- Nous remercions l’ensemble des amis et collègues qui se sont mobilisés avec nous et indépendamment de nous pour soutenir Taleb Abdivall et l’accompagner sur le chemin du recouvrement de son honneur par l’obtention de cet acquittement.

Le Comité de soutien