Bravo, Monsieur le Président Ghazwani! Par Cheikh Ahmed ould Mohamed

La Mauritanie aux portes du paradis! L’émergence de toute nation se mesure à l’ampleur et à la traduction en actes de la volonté politique de ses dirigeants. Ceux-ci demeurent concrets et visibles, contrairement aux paroles et aux discours qui s’envolent sans laisser de trace. Après une décennie de crise, notre nation était en 2019 à genoux et semblait devoir le rester longtemps. Mais, guidé depuis par[p1] [p2] la vision de notre nouveau président de la République, notre pays a déjoué en quatre petites années ce sombre pronostic, dépassant toutes les attentes.

Face à la pandémie Covid et à la pire récession mondiale de l’histoire moderne, la Mauritanie a su préserver une croissance positive : +2% en 2019 et 7% attendus en2023 ; prouvant la solidité des engagements pris par Mohamed ould Ghazwani en matière de bonne gouvernance et de justice sociale… Tous les indicateurs de performance signalent la hausse spectaculaire du budget de l’État qui a été multiplié par cinq entre 2019 et 2023, ainsi que l’augmentation du RNB/habitant, propulsant la Mauritanie en modèle exemplaire pour les pays arabes et africains. L’arrivée au pouvoir de monsieur Ghazwani en 2019 a ouvert un nouveau cycle de gouvernance, participative, responsable et fortement dynamique, autour d’un développement générateur de stabilité, dialogue social accru et prospérité.

Pour notre Président, faire entrer notre pays dans l’émergence à l’horizon 2025 est une nécessité impérieuse qui répond aux attentes de la nation. Il a mis en place les conditions d’une croissance forte et durable, l’économie a progressé à un rythme moyen de 15%par an, le PIB est passé de quelque dix milliards de dollars en 2019 à plus de 157 milliards en 2023. Une performance qui fait de notre État l’un des plus dynamiques du monde arabe. Détail significatif de la volonté de ne laisser personne en marge de cet essor, c’est en banlieue, à Tarhil (Toujounine), que le président Ghazwani lança, le 29 Janvier 2020, son programme « Mes engagements »visant à relever conjointement tous les défis sociaux et économiques d’aujourd’hui.

Au cœur de ce programme ambitieux figure l’objectif d’éradiquer la pauvreté, allié à de pertinentes stratégies améliorant la santé et l’éducation, réduisant les inégalités et stimulant la croissance économique, toutenluttantcontrelagabegiequisapenotredéveloppement.PartoutlesMauritaniensrépondentfavorablementàl’appeletcontribuentà cette croissance. Pleinement conscient de sa responsabilité et de son obligation à produire des résultats concrets, notre Président ne ménage aucun effort pour innover dans le choix des solutions et soutenir le rythme qu’imposent l’urgence et la complexité des problèmes à résoudre.

Mohamed ould Ghazwani est convaincu que rien ne doit nous condamner à vivre en marge du progrès : « la Mauritanie des solutions » est à notre portée. Selon notre guide, elle ne doit pas dévier de sa route de redressement, de prospérité et d’unité nationale. Le pays a intensifié ses efforts dans la transformation structurelle de son économie et cela passe par le développement du secteur privé, principal contributeur de l’État, pourvoyeur de ressources budgétaires, de richesses et d’emplois.

Afin de favoriser ce développement, le gouvernement a mis en place un programme d’accompagnement et de financement des entrepreneurs et des PME, structuré autour d’un guichet unique. Constatant dès cette année la bonne performance de notre économie, la Banque mondiale a annoncé dans son rapport que la Mauritanie est aux portes du paradis. 2023 s’est révélé année-charnière dans l’histoire politique et administrative de notre nation, avec l’avènement d’un nouveau régime porteur de réformes.

Un bilan significatif

Ghazwani, un bâtisseur de routes et de pistes. De 2019 à nos jours, 900kilomètres de routes bitumées, 4320 de pistes aménagées,700 d’autoroutes et plusieurs ponts ont en effet été construits. Ce boulevard de réalisations a complètement transformé nos villes, nos communes et nos villages. Depuis l’avènement de ce Président, la Mauritanie ne cesse d’accomplir des progrès remarquables dans la réduction de son déficit en infrastructures routières. Nombreuses sont les réalisations à son actif. Et que dire de son option stratégique de faire de la wilaya de Nouadhibou un hub multidimensionnel et un pôle de développement dynamique, y lançant la construction d’une nouvelle usine d’eau potable et d’usines de traitements halieutiques ?

En 2019, le principe de l’alternance politique renaissait avec l’élection d’un second président de la République de façon démocratique et transparente, après celle de feu Sidi Mohamed ould Cheikh Abdallahi si prématurément écarté du pouvoir par un coup d’État. Cette nouvelle alternance a de nouveau suscité de grands espoirs de changement et reste à jamais gravée dans l’histoire politique de notre pays. Car les réalisations du président Ghazwanis ont immenses :taux decroissanceimpressionnantssupérieursà7%,déficitbudgétaireenbaisse,infrastructuressolides et de haute qualité, érection de plusieurs usines de transformation de poissons, mise en service de l’aéroport de Nouadhibou, mise enœuvredediversprogrammeséconomiques,maîtrisedel’électricité,politiquesd’inclusionsociale,soutienauxpopulations vulnérables et au pouvoir d’achat, sécurité accrue, domaine sportif en plein essor, programmes d’habitat, industrie, tourisme, culture, énergies renouvelables, programmes sectoriels de l’agriculture, de la pêche, de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur, de l’hydraulique urbaine et rurale, de l’assainissement, de l’énergie, pistes de production, infrastructures portuaires et aéroportuaires…

Tous ces projets englobent le plan des engagements, cadre de référence des politiques de développement visant à conduire la Mauritanie sur la voie de l’émergence à l’horizon 2025.L’économienationaleareprisdescouleursdepuisl’arrivéeaupouvoirduPrésidentMohamedould Cheikh Ghazwani. Par la qualité de ses actions et réalisations à la tête de notre pays, ilmérited’êtresoutenuetaccompagnépourundeuxièmemandat.Pendantquesesopposantss’époumonentdanslesmediaetréseauxsociauxàtenterd’exister, il travaille, préférant observer puis agir plutôt que bavarder. Ce sera son principal argument électoral face à ses adversaires briguant son fauteuil au mois de Juillet prochain.

Cheikh Ahmed ould Mohamed

Ingénieur

Chef du service Études et Développement

Établissement portuaire de la Baie du repos (Nouadhibou)

[p1]puis

[p2]puis