Mauritanie : les côtes les plus poissonneuses au monde au cœur de la première édition de SEAFOOD, Salon professionnel international de la pêche en Afrique

L’ancien Palais des Congrès de Nouakchott accueille la première édition de SEAFOOD, Salon Professionnel International de la Pêche en Afrique ce jeudi 14 et vendredi 15 décembre. Organisé par Financial Afrik et STI Expo sous le thème central « Investir dans l’économie bleue », ce forum vise à mettre en évidence les enjeux à tirer de l’une des côtes les plus poissonneuses au monde.

La cérémonie inaugurale sera présidée par Moktar Alhousseynou Lam, ministre des Pêches et de l’Economie Maritime, en présence de l’ensemble de l’écosystème du secteur, des partenaires techniques et financiers locaux et internationaux.

Cette rencontre servira de plateforme aux autorités mauritaniennes autour de la politique de valorisation des produits de la pêche. Un secteur considéré comme le moteur de l’économie nationale, qui représente entre 3% et 10% au PIB, contribue à hauteur de 25% aux exportations totales du pays et crée plus de 220.000 emplois directs et indirects. Selon l’Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie.

Durant trois jours, plusieurs sous-thèmes feront l’objet de discussions, notamment le financement des chaînes de valeur de la pêche, la promotion des exportations des produits halieutiques, et la valorisation et transformation des produits de la mer. Une visite du port de Tanit complexe situé à 60 km au Nord de Nouakchott mettra fin à la rencontre.

