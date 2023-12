Avis de publication 1

Dans le cadre de la mise en œuvre des projets RIMDIR/RIMFIL financés par l’union européenne, Enabel, l’Agence belge de développement, informe du lancement du marché de travaux suivant :

« Travaux relatif à réalisation de systèmes d’exhaure des périmètres maraichers et des forages pastoraux, ainsi que des équipements d’alimentation en eau de consommation ou d’abreuvement du bétail dans les quatre wilayas d’intervention du projet RIMDIR/RIMFIL

– MIE170031T-10060 »

Les documents du marché peuvent être obtenus sur le site internet Enabel : https://www.enabel.be (sélectionner « Mauritanie »)

Le lien ci-dessous mènera aux documents du marché :

https://www.enabel.be/fr/marches-publics/?_gl=1*xjc7wy*_ga*MTk3MzU1NjkzMy4xNjk3NzE1Njcw*_up*MQ..

La date limite de réception des offres est fixée le 18 janvier 2024 à 16 heures 00 minutes heure de Nouakchott au plus tard. Toutes les informations relatives au dépôt des offres sont reprises dans les documents du marché.

NB

Afin d’être en mesure d’introduire une offre en connaissance de cause, le pouvoir adjudicateur organise une visite obligatoire d’au moins un site et une réunion d’information obligatoire pour les soumissionnaires. En cas de groupement , au moins un membre du groupement devra prendre part à la réunion d’information et la visite de site.

La réunion d’information se tiendra à Nouakchott, au bureau Enabel , le 19 décembre 2023 à 10h00 à l’adresse suivante :

Enabel – Mauritanie – Projet RIMDIR – Tevragh zeina – ilot K, lot 216, Nouakchott, Mauritanie. ( Téléphone contact : 41 82 33 25)

La visite de sites aura lieu le 04 janvier 2024. Elle est facilitée par la Coordination Régionale du RIMDIR-RIMFIL/Enabel. Tous les frais éventuels relatifs à la visite sont à charges du soumissionnaire.