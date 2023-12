Mauritanie : inauguration de plusieurs tronçons routiers

En déplacement à Aleg, le président Mohamed Cheikh El Ghazouani, àinauguré la réhabilitation de plusieurs tronçons routiers touchant à plusieurs villes et wilayas, ce mardi 12 décembre.

Il s’agit « du tronçon Aleg/Boutilimit d’une longueur de 107 kilomètres, pour une enveloppe de 15,4 milliards d’ouguiyas anciennes, des voiries concernant la construction de 6,35 kilomètres dans la ville de Tidjikja, pour un montant de 800 millions de MRO, de 6,15 kilomètres à Kiffa, pour un montant de 800 millions de MRO, 7,3 kilomètres dans la ville d’Aioun, pour une enveloppe de 850 millions de MRO, 6,4 kilomètres dans la ville d’Aleg, pour une enveloppe financière de 657 millions de MRO », selon l’AMI.

Les nouvelles infrastructures « qui bénéficient à un nombre important de villes et de populations du pays, faciliteront la circulation sur la route El Emel (Espoir) et renforcement le réseau routier à l’intérieur des villes mentionnées, contribuant ainsi à briser l’isolement de leurs différents quartiers, et à créer des opportunités favorables pour promouvoir les échanges commerciaux et le développement local ».