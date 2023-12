Effectivité de l’itinérance nationale le 01 janvier 2024

L’itinérance entre les différents opérateurs de téléphonie sur le territoire mauritanien sera effective à partir du 01 janvier 2024, selon un communiqué publié ce week-end, par l’Autorité de Régulation des Télécommunications. Ce document annonce « qu’en application des dispositions de la décision numéro 000120 du 02 octobre 2023, relative à l’itinérance nationale, ce service sera activé dans les zones du territoire mauritanien où un seul opérateur est présent, et ce à partir du 01 janvier 2024 ».

Le communiqué rappelle l’importance de la mesure: « le service d’itinérance nationale offre aux abonnés, la possibilité de rester connectés au réseau lorsqu’ils se déplacent dans des endroits non couverts par leur opérateur d’origine, bénéficiant ainsi de la couverture d’un autre opérateur».

Le réseau pour la voix et Internet est un véritable défi pour les usagers à plusieurs endroits du territoire national.