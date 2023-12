La Mahadra inscrite au Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité de l’UNESCO

La Mahadra a été inscrite, mercredi dernier 6 Décembre, sur la liste représentative du Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité de l’UNESCO, lors de la dix-huitième session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel, qui s’est tenue à Kazan, au Botswana. Dans un communiqué, l'UNESCO a confirmé cette décision, définissant la Mahadra comme « un cadre sociétal qui assure l'éducation et la socialisation, et à travers lequel les traditions, les savoirs et les formes d'expression littéraire sont transmises », principalement par le biais de l’écoute et de la mémorisation.

L'UNESCO relève que la Mahadra, parfois appelée « Université du désert », ouvre ses portes à tous, sans distinction de sexe, d'âge ou d'origine sociale, et les matières qu'elle enseigne comprennent la langue, la littérature traditionnelle, les sciences religieuses et soufies. La Mahadra mauritanienne est une catégorie d'écoles traditionnelles spécialisées dans la Chari’a et les sciences islamiques. Vieille de plusieurs siècles, elle est devenue un élément essentiel de la société mauritanienne et a permis la reproduction et la pérennisation de la culture populaire mauritanienne. Les leçons se déroulent sous une tente, recouverte de nattes ou de tapis et de coussins au sol. Outre les enseignements susdits, es élèves reçoivent également des connaissances sur la nature et l’univers, notamment sur la pluie, le désert, les plantes médicinales, les empreintes d’animaux et les étoiles comme moyen de navigation. Système de transmission à part entière, la Mahadra se caractérise par l’engagement et la confiance de la communauté et repose sur un contrat moral et social entre les enseignants et leurs élèves. Ancrée dans la société mauritanienne et basée sur la communication orale, elle est une forme d’expression qui favorise la socialisation, la communication, l’intégration et la cohésion sociale. Elle est aussi intimement liée à la transmission de la poésie et des récits mauritaniens, procurant aux communautés concernées un sentiment de pérennité, d’appartenance et d’identité culturelle partagée.