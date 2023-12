﻿Renforcement du Parc d’Awleigatt par 29 oryx «Abu Adas »

Dans le cadre de la coopération entre la Mauritanie et les Emirats Arabes Unis (EAU), en matière de biodiversité et de conservation de la faune sauvage, 29 têtes d’oryx « Abu Adas » destinés au Parc National d’Awleigatt, sont arrivés vendredi soir à l’Aéroport International «Oum Tounsi» de Nouakchott, selon une nouvelle rapportée par l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI).

« Ces 29 oryx « Abu Adas représentent un don qualitatif, précieux, qui s’ajoute aux précédents que le parc a reçus des Emirats Arabes Unis (EAU), en vue d’augmenter le nombre et d’enrichir la diversité des espèces du parc, qui avait accueilli des espèces d’antilopes, d’oryx arabes, de gazelles et d’autres animaux tels que les lions, les léopards et des tigres, dans le cadre du même partenariat», selon Seyid Ahmed Baba, directeur du Parc, cité par la même source. Cette coopération couvre également les domaines de la technique, de la formation, de la gestion, de l’élevage, de la santé…..

Le Parc National d’Awleigatt accueille actuellement 27 espèces, dont 18 espèces d’antilopes, 3 espèces d’oiseaux et 7 espèces d’animaux prédateurs.