M’Bagne : prés de dix millions d’Ouguiya pour accueillir le président à Aleg

Les cadres INSAF du département de M’Bagne résidant à Nouakchott se préparent depuis quelques semaines pour l’accueil du président de la République à Aleg, le 12 décembre 23. Ils multiplient et collectent de l’argent pour leur déplacement mais aussi pour ceux du qui doivent venir de ses différents coins. Dans ce cadre, la coordination départementale de Nouakchott a mobilisé une cagnotte de près de dix millions d’Ouguiyas anciens. Du jamais vu dans les annales de cette Moughtaa qui se plaint, depuis des années, de la marginalisation de ses cadres. Lors des dernières élections, il faut le rappeler, les difficultés de mobiliser les moyens étaient très criantes.

Le Dg de la SNDE, Hamza Thiam a dégainé quatre millions d’anciennes ouguiyas et les autres ont mis la main à la poche, chacun selon ses moyens peut-être. Il fait partie des jeunes cadres qui pourraient assurer la relève dans la Moughataa. Son travail a été remarqué lors des dernières élections locales. Pour lui, la visite est l’occasion de réaffirmer l’engagement des populations et les cadres du département derrière le président de la République et le parti.

Cette mobilisation témoigne, affirme Me Yéro Sarr, rapporteur général de la coordination INSAF Nouakchott de la détermination des cadres à donner à cette visite, un cachet particulier, ils se sont mobilisés et vont mobiliser les locaux afin que M’Bagne se distingue lors de l’accueil du président le 12 à Aleg. Des élus et cadres désignés présenteront les doléances du département lors de la réunion des cadres, elles tournent essentiellement autour de l’enclavement de certains villages et zones de production, de l’état-civil, de l’hydraulique villageoise, de l’école, de la santé…

A cet effet, la coordination a mis en place différentes commissions ; ad hoc, transport, banderoles, organisation, restauration, sensibilisation… Elles se sont mises au travail depuis quelques jours. La dernière réunion qui s'est tenue, le mercredi 6 décembre chez le député Niang Mamadou Younouss a été l'occasion de valider les prévisions et de finaliser les préparatifs.