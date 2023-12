La startup mauritanienne Habidem vainqueur du Prix Med’Innovant 2023 d’Euroméditerranée

La startup Habidem de notre compatriote Oumar Wellé a décroché le prix du Concours pour la ville durable méditerranéenne organisé par l’Établissement public d’aménagement Euroméditerranée à Marseille (France). Wellé a reçu sa récompense le 28 Novembre, lors d’une cérémonie en marge du Sommet International Emerging Valley. Les cinq finalistes sélectionnés parmi plus de 175 dossiers originaires de plus d’une vingtaine de pays du continent africain ont présenté leurs solutions innovantes devant un jury de professionnels. Habidem a reçu le prix du jury pour sa solution d’isolation thermique. Le prix « Coup de cœur » du jury a été décerné à Bioheat, pour sa solution de production d’énergie. Habidem et Bioheat bénéficieront d’un accompagnement sur mesure.

En plus de recevoir respectivement une dotation de 7000 et 2500 euros, les deux lauréats bénéficieront d’un package d’accélération qui les aidera à poursuivre le développement de leur solution et à s’implanter dans l’écosystème entrepreneurial de la Région Sud. Ce package comprend par exemple des sessions de travail, des accompagnements techniques et des actions de communication. Ce concours est consacré à la lutte contre le changement climatique à destination de l’écosystème entrepreneurial africain. Depuis sa fondation en 2019, le concours MED’Innovant Africa récompense les innovateurs à la tête de startups ou de PME africaines qui développent des solutions pour construire et aménager durablement les territoires méditerranéens et africains de demain. Après trois premières éditions ayant attiré plusieurs centaines de candidatures et déjà sept startups récompensées, le concours a mis à l’honneur en 2023 la thématique de la lutte contre le changement climatique.