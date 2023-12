Hommage au colonel Abdel Aziz Niang

La manifestation s’est déroulée en présence d’une belle brochette de personnalités, parmi lesquelles les animateurs des organisations des retraités des forces armées et de sécurité, les proches des martyrs de l’armée, des acteurs issus de différents segments de la société……

L’association « Stop Pauvreté » organise chaque année des cérémonies d’hommage aux figures marquantes de l’armée nationale pour les services rendus à l’institution militaire dans le cadre de la célébration de l’indépendance nationale.

Né le 31 décembre 1952, le colonel Abdel Aziz Niang a intégré les rangs de l’armée en 1972. Spécialiste de la logistique, cet officier, blessé pendant la guerre du Sahara, a servi à plusieurs postes au niveau de l’état-major et en qualité d’attaché militaire à l’ambassade de Mauritanie en Algérie.

Il était un officier de valeur, apprécié du commandement et de la troupe par « sa rigueur professionnelle, son sens du devoir, ses qualités humaines, d’ouverture et de tolérance », témoigne Boukhari Mouamel, un officier retraité des forces armées.

Pour sa part, le représentant de la famille Niang a mis en avant la mémoire « d’un homme, exemple de probité, d’intégrité et de loyauté».