Mauritanie: un nouvel hôtel 5 étoiles inauguré à Nouakchott

Nouakchott, la capitale mauritanienne, voit un nouveau hôtel 5 étoiles s’ajouter à son réceptif. Il s’agit du Fasq Hôtel, un complexe inauguré dimanche 26 novembre 2023 par le premier ministre Mohamed Bilal en présence de plusieurs personnalités du monde des affaires.

L’établissement a nécessité un investissement de 30 millions de US par la société “Néma et Frères”.

Le Fasq Hotel compte 20 suites, 110 chambres, un restaurant d’une capacité de plus de 120 places assises, en plus des salles destinées aux réunions. L’investissement génère 100 emplois directs.

La société Néma et frères dirigée par Nema Oud Sidi Amar (fraction arabe des Kounta) est propriétaire entre autres de la SONEF, leader de transport entre Nouakchott et Bamako. Au delà, la société dispose d’un parc de plus 500 bus sur une dizaine de destinations régionales.

Le Fasq Hotel sera suivi dans quelques mois de l’ouverture du Sheraton en phase de finition portant la capacité hôtelière de Nouakchott à 1 600 lits, toutes catégories confondues.

