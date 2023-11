Visite  présidentielle  à  Zouerate : Le "MKO" mobilise

Les jeunes du « Mouvement Kane Ousmane » (MKO) de Zouerate ont tenu à marquer de leur empreinte la visite du président Ghazwani, dans la capitale du Tris Zemmour, ce 26 novembre 2023. Ils l'ont accueilli en grande pompe et tenaient à démarrer leurs activités en direction de la campagne présidentielle 2024.

Créé lors de la campagne des dernières élections municipales, régionales et législatives de mai dernier 2023, ce Mouvement s'etait illustré par un trvail de mobilisation et de sensibilisation pour soutenir le travail de l'ex-ministre, alors coordinateur de campagne INSAF au Tiris. L'homme a laissé une bonne impression auprès des jeunes dégoûtés par la manière de faire de la politique, pour ne pas dire la politique des lamentations. Ils ont été convaincus par le coordinateur de campagne et son ami, N'Gaide, Abderrahmane, ex-député de Boghé, de la nécessité d'accompagner le Président Ghazwani pour la réalisation de ses engagements (Taahoudaty), explique le coordinateur du Mouvement Hamath Ball.

A l’occasion de la visite du président à Zouérate les jeunes ont battu la mobilisation des militants et sympathisants du mouvement pour accueillir, à l’aéroport, le président Ghazwani. Leurs banderoles et leurs couleurs étaient bien visibles tout au long du parcours du cortège présidentiel. On y voyait des portraits géants du Rais à côté de celle de leur parrain. Il faut rappeler que lors de la campagne des élections locales, les membres et sympathisant s’étaient beaucoup investis pour la victoire du parti INSAF. Depuis, ils affutaient, semble-t-il, leurs armes pour cet accueil et pour la prochaine présidentielle.

« Nous avons créé ce mouvement pour apporter notre soutien au président de la République, Mohamed Cheikh Ghazwani à travers la personne du ministre Kane Ousmane qui a réussi à nous convaincre grâce à son travail et sa pondération ; il a fait montre de son engagement auprès du président de la République», reaffirme Hamath Ball avant d’ajouter: « nous ne pouvions pas ne pas marquer de notre empreinte cette visite de travail du président de la République dans la cité minière, c’est pour nous une occasion de lui réitérer notre soutien et notre engagement et de prouver à notre parrain que nous allons nous investir fortement pour la réélection de son excellence, Mohamed Cheikh Ghazwani en 2024".

Il faut rappeler que le MKO a réservé un accueil similaire au président du parti INSAF arrivé peu avant le président Ghazwani dans la capitale du TIRIS.