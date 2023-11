Construction du port du marché de poisson à  Nouakchott: les ingénieurs japonais sur le terrain

Le Directeur Général du Marché aux Poissons de Nouakchott a rencontré l'équipe d'ingénieurs portuaires et des installations maritimes japonais, qui superviseront la construction du port.

Les ingénieurs nippons ont présenté à cette occasion des explications complètes et détaillées sur la façon avec laquelle les constructions se dérouleront en tenant compte de la sécurité et de la protection de l'environnement. qui accompagneront les chantiers.

Le port sera réservé au déchargement de produits marins, renforçant du coup les exportations de poisson du pays tout en maintenant leur qualité.

Cette équipe a supervisé il y a quelques mois l'achèvement de la construction du port de Khor Al-Zubair, dans la ville irakienne de Bassorah, réalisée par la société japonaise Mitsubishi.

La coopération nippo-mauritanienne est considérée comme un appui et un accompagnement fondamental aux projets et au développement de l'économie mauritanienne des pêches et de l’économie maritime. Ce projet important fait partie des accords de coopération signés entre les deux pays lors de la visite effectuée par l'ancien ministre des pêches et de l’économie Maritime, accompagné de l’actuel Secrétaire Général, en sa qualité de Directeur de l’Exploitation des Pêches Mauritaniennes à l’époque, avec des membres du personnel du Ministère au premier trimestre de l’année dernière.

L'État mauritanien contribue pour sa part à ce projet en construisant une zone de déchargement, des halls pour les vendeurs et d'autres infrastructures portuaires. Les travaux que l'État mauritanien s'est engagé à réaliser dans le cadre du projet ont commencé et progressent selon le planning.