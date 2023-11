Mariem Bekaye cooptée membre de l’académie royale du Maroc

Madame Marieme Bekaye, ex-Ministre de l’environnement et du Développement durable, vient de joindre la prestigieuse institution de l’académie royale du Maroc, en qualité de membre associé.

L’Académie est une institution multidisciplinaire dont la mission est de contribuer au progrès intellectuel, scientifique et culturel du Royaume du Maroc et de promouvoir son rayonnement dans le monde.

Cet honneur, fait à Madame Marieme Bekaye, témoigne de ses compétences scientifiques, de sa rigueur intellectuelle et de son esprit critique et indépendant.