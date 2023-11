Le mouvement des peuples du Fleuve est né

L'ancien député de Kaédi, Dr. Abbabe Ould Begnoug, a annoncé le lancement d'un nouveau mouvement politique, baptisé : « Le Mouvement des Peuples du Fleuve ».

Le député a organisé une activité politique dans la ville de Kaédi, capitale de Gorgol, au cours de laquelle il a passé en revue les objectifs et les orientations du nouveau mouvement, soulignant qu'ils reposent sur la consécration de l'unité nationale et la lutte contre les discours sectaires et racistes et les partisans de la sédition* et les discriminations.

Ould Begnoug a déclaré que le Président Mohamed Ould Ghazouani a accompli beaucoup de choses dans le domaine de la lutte contre la fragilité et contre la pauvreté, à travers l'assurance maladie de centaines de familles, la fourniture de soins primaires aux patients et la possibilité pour des dizaines de familles d'obtenir un logement social, en plus du construction d'écoles et de points de santé, extension du réseau d'eau et d'électricité et développement de l'éducation.

Ould Begnoug a souligné que rendre la pareille nécessite d'œuvrer pour assurer la réussite du président Ould Ghazouani aux prochaines élections présidentielles avec un pourcentage confortable.

Le lancement de ce mouvement politique par l'ancien député est considéré comme sa démission du Parti de l'Alliance Nationale Démocratique, dont il était l'un des représentants lors de la dernière législature.