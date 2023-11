Mauritanie : Une organisation lausannoise co-organise le premier Forum économique de Nouakchott

Le Centre d’information et de promotion de l’image d’une nouvelle Afrique (CIPINA), basé à Lausanne, en Suisse, co-organise, du 20 au 22 novembre, avec le Réseau international des journalistes arabes et africains (RIJAA), le premier Forum économique de Nouakchott (FEN).

Cet événement économique « majeur » dans la capitale mauritanienne est placé sous le haut patronage du Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, le Chef de l’Etat. Il comprendra plusieurs séances sur les questions économiques qui se présentent aux niveaux national, régional et international.

Selon le CIPINA, la première session du FEN sera consacrée à la relation entre la démocratie, la sécurité et le dérèglement climatique. La seconde se penchera sur le financement bancaire, ainsi que les défis et perspectives du financement des Petites et moyennes entreprises (PME).

Les interventions de chercheurs nationaux et internationaux contribueront à explorer le secteur portuaire comme porte d’entrée économique et sécuritaire. Les sessions, dialogues et panels de discussions aborderont également les questions de formation professionnelle et leurs relations avec l’emploi des jeunes et des femmes.

La dernière journée du forum sera marquée par la signature de la Déclaration «Nouakchott: Ville de Paix», par Mme Fatimetou Mint Abdel Malek, Présidente de la Région de Nouakchott et Présidente des Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-A).

Souce: refletsuisse-afrique