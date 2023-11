FMSM: "Former des Commissaires de Course et Éducateurs Sportifs pour Encadrer la Jeunesse Motocycliste en Mauritanie"

La Fédération Mauritanienne des Sports Mécaniques, en partenariat avec la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), a lancé , le dimanche 12 Novembre 2023, une initiative novatrice pour promouvoir les activités motocyclistes parmi les jeunes enfants âgés de 5 à 10 ans en Mauritanie. Cette formation de commissaire de course et éducateurs sportifs vise à instaurer des pratiques sécuritaires et éducatives dans le domaine du motocyclisme pour la jeunesse. Cet ambitieux programme de formation s'adresse à ceux qui aspirent à jouer un rôle clé dans l'organisation d'activités motocyclistes pour les jeunes. Les commissaires de course formés seront chargés de veiller à la sécurité et au bon déroulement des événements. Tandis que les éducateurs sportifs auront pour mission de guider les jeunes passionnés dans l'apprentissage des bases du motocyclisme. La Fédération Mauritanienne des Sports Mécaniques reconnaît l'importance d'encadrer les jeunes dans le monde du motocyclisme dès leur plus jeune âge. Cette formation complète a couvert des aspects essentiels tels que la sécurité, les règles de conduite, les premiers secours et les techniques pédagogiques adaptées à l'enseignement du motocyclisme aux enfants. Le soutien de la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) démontre l'engagement envers le développement responsable du motocyclisme à l'échelle internationale. Cette collaboration offre une opportunité unique aux participants de bénéficier de normes et de pratiques mondiales reconnues. Le président de la FMSM, M. Baham Lekhal a déclaré que “cette initiative conjointe de la Fédération Mauritanienne des Sports Mécaniques et de la Fédération Internationale de Motocyclisme représente une étape significative vers l'établissement de normes élevées en matière de motocyclisme pour la jeunesse. Ensemble, nous façonnons un avenir où la passion pour le motocyclisme est cultivée de manière responsable et éducative, offrant ainsi aux jeunes mauritaniens une opportunité unique de s'épanouir dans ce sport excitant.”