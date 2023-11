L’Opposition en quête d’unité

Les partis de l’opposition étaient en Réunion lundi soir (13 novembre), sous la présidence du Chef de l’Opposition Démocratique, Hamadi ould Sid El Moctar.

Une réunion qui a enregistré une participation massive, avec la présence de la quasi-totalité des formations de la mouvance.

Si peu de choses ont filtré de la réunion, le communiqué rendu public insiste sur la nécessité de trouver un consensus fort autour des grands enjeux auxquels fait face la Mauritanie.

Une évolution notable après la vive politique suscitée par la signature d’un Pacte Républicain entre la majorité d'une part, l’Union des Forces de Progrès (UFP) et le Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD) de l’autre.

Cette réunion a enregistré la participation du Rassemblement National pour la Réforme et la Développement (RNRD/Tawassoul), FRUD, Sawab, AJD/MR, APP, RFD, UFP, RAG, FPC et en Avant Mauritanie.