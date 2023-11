L’AAEER  appuie de nouveau les enfants de la rue de PK 10

L’Association pour l'Accompagnement et l'Education des Enfants de la Rue (L’AAEER) multiplie ses actions. C’est dans ce sillage qu’elle poursuit son élan de soutien aux Enfants de la Rue de pk10 (Riyad). Grâce à sa collaboration avec l’association française Solidarité Partage, trente quatre enfants viennent de bénéficier de kits d’habillement (pantalons et chaussures). Une joie immense se lisait sur les visages de ces enfants en arborant leur nouvelle tunique. Moments d’intense bonheur. En effet une ambiance bon enfant a marqué la cérémonie de remise, samedi 11 novembre, dans les locaux du centre.

Occasion mise à profit par le représentant du responsable du centre Moussa Sarr pour exprimer sa déférente considération et sa reconnaissance pour le soutien constant que l’Association pour l'Accompagnement et l'Education des Enfants de la Rue (L’AAEER) et son partenaire ‘’Solidarité Partage’’ ne cessent de leur apporter.

‘’ Nous sommes très fiers de recevoir ce don qui vient à point nommé. Nous souhaitons exprimer notre profonde reconnaissance aux membres de l’Association Solidarité Partage pour ce don si généreux. Nos remerciements vont aussi à l’Association pour l'Accompagnement et l'Education des Enfants de la Rue (L’AAEER) qui œuvre au bien être des enfants de notre établissement depuis de nombreuses années’’, dira-t-il.

Poursuivant, il a ajouté que ‘’les bénéficiaires feront un bon usage de ce don, à l’approche de l’hiver où les conditions climatiques sont très éprouvantes. Que les responsables de ces différentes associations généreuses reçoivent ici notre sincère gratitude pour le travail abattu et l’appui sans cesse à notre centre. Nous souhaitons que la dynamique enclenchée puisse se poursuivre. Nous remercions une fois de plus l’AAER et l'Association Solidarité Partage, en espérant que de telles actions puissent se poursuivre. Les besoins sont en effet énormes, avec, notamment, la réfection des toitures, des sanitaires et des appuis monétaires pour faire face à certaines charges.’’.

Dans le sillage de sa contribution aux enfants de la rue de PK10, l’AAEER exprime sa satisfaction d’appuyer cette couche vulnérable. Monsieur Oumar Bass, responsable de l’AAEER a déclaré : ‘’C’est avec une joie particulière que nous remettons ce don aux enfants de la rue de PK10. Nous profitons de ces moments d’instant de joie. L’Association pour l'Accompagnement et l'Education des Enfants de la Rue (L’AAEER) tient de manière solennelle à adresser ses sincères remerciements à l’Association Solidarité Partage non seulement pour la confiance placée mais aussi pour les multiples appuis qu’elle apporte pour le bien-être des enfants mauritaniens surtout ceux de PK 10. Nous tenons à rappeler que la sollicitude de l’Association Solidarité Partage à l’endroit de notre association n’a jamais fait défaut. Merci du fond du cœur pour ce soutien constant’’.

Monsieur Adama Alpha Sy, un autre membre de l’AAEER, explique la portée de ce don avant de saluer le partenariat avec Solidarité partage: ‘’C’est un appui hautement significatif s’il en est, ce don aux enfants de la rue de PK 10. Nous témoignons de notre reconnaissance pour la parfaite collaboration entre Solidarité Partage et notre association. Les besoins sont énormes. Nous souhaitons la pérennité de ces actions au grand bonheur des enfants qui dans de pareils cas expriment leur joie. A l’AAEER, nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre notre étroite collaboration avec notre partenaire pour contribuer à la protection et à la survie des enfants de la rue de PK 10’’.