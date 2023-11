La Haute Autorité de régulation de la presse et de l'audiovisuel participe au forum international sur la régulation des plateformes mondiales de médias sociaux

La Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel participe au Forum International de Régulation des Plateformes des Médias sociaux organisé par le Conseil national de la Communication du Cameroun le CNC et le Réseau des Autorités de Régulation Africaines.

Les travaux du forum international ont débuté aujourd'hui mercredi 8 novembre à l'hôtel Hilton de la capitale Yaoundé.

Avec la participation des responsables des organismes de régulation africains et des représentants des plateformes mondiales de communication, en plus d'un nombre important d'experts et de personnalités médiatiques

Au cours de trois ateliers, le forum examine les politiques des contenus sur les plateformes mondiales, les mécanismes permettant de lutter contre les discours haineux, la désinformation et la mésinformation médiatique sur les plateformes, et les perspectives de coopération entre les organismes de réglementation et les plateformes mondiales.

Le président de la Hapa M. Hussein Ould Madou, a déclaré lors du forum que les plateformes mondiales, qui constituent l'un des fruits de la démocratisation de l'information et de l'élargissement des libertés, sont devenues, des lieux de déviation contrairement au but pour lequel elles ont été créées En propageant des discours de violence et de haine et en nuisant à l'a stabilité des États et à l'harmonie des sociétés, Il est du devoir des organes de contrôle de travailler de sorte à trouver des mécanismes de régulation qui préservent la liberté et ses acquis et en même temps de remédier aux déséquilibres et à veiller à l'application des bonnes pratiques lorsque ces plateformes constituent une menace pour la liberté elle-même.

Ould Madou a estimé que les tendances actuelles de la couverture médiatique de la guerre contre Gaza montrent que la plateforme Meta restreint, supprime et interdit les discours des partisans de la cause palestinienne, et que la plateforme mondiale est une fois de plus menacée de parti- pris en faveur d'Israël et le harcèlement des Palestiniens. Des études indépendantes ont démontré le bien-fondé ces position partisanes sur le contenu de la plateforme au cours des deux dernières années.

La hapa a été représentée à ce forum internationale par Hussein Ould Madou,.président de la hapa et Cheikh tidiane Dia, membre du Conseil de la Hapa.