BP organise à Nouakchott un Forum pour les fournisseurs sur l’éthique et la conformité

La société BP, qui exploite le champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA) situé à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal, a organisé, mercredi 08 novembre, à l’hôtel Monotel de Nouakchott, un forum régional pour les fournisseurs sur l’éthique et la conformité. L’évènement réunit, pour une journée d’information et de débats sur ces deux thématiques d’importance de l’éthique et de la conformité (E&C), les fournisseurs locaux de l’entreprise, les principales parties prenantes.

Ce forum tire son importance du contexte, celui du démarrage imminent du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), auquel BP et ses partenaires travaillent à assurer les conditions optimales de sécurité, en sus de l’importance qui doit être accordée par cette entreprise, ses partenaires et ses fournisseurs aux questions sensibles, dans le domaines des grands projets d’exploitation des hydrocarbures, d’éthique et de conformité.

Mohamed Limam, vice-président et directeur pays de BP Mauritanie depuis janvier 2018, a d’abord précisé les contours du débat en tentant de répondre à la question soulevée par le Forum : pourquoi l’éthique et la conformité sont-elles importantes, en montrant en quoi le risque de pratiques illégales peut être élevé et préjudiciable à une société. Après avoir adressé ses remerciements aux partenaires, « pour le rôle d’accompagnement de BP », il dira qu’il faut, au cours de cet atelier et dans ceux qui suivront, « réfléchir aux avantages à long terme et donc prêter attention au respect des normes éthique » et privilégier aussi « un engagement inconditionnel en faveur de la sécurité», ajoutant qu’il « est important que les partenaires (de BP) soient dans la même logique. »

Si M. Mouammar Rachid Saleh, directeur de Suivi des Projets et de l'Environnement, représentant du ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines assurant l’ouverture officiel du Forum a insisté sur l’importance du contenu local, notamment dans l’exécution du projet GTA, les interventions des responsables de BP ayant fait le déplacement ainsi que ceux qui ont animé les débats par visioconférence, ont présenté les valeurs d’éthique et de la conformité comme les principales attentes de BP relatives aux contrats avec les partenaires locaux.

C’est un « objectif de durabilité qui nous portent à travailler ensemble », dira Evelyn Mitchell Vice-President, Ethics and Compliance, BP Production and Operations, assurant que l’entreprise essaye de « travailler dans un cadre gagnant-gagnant, pour elle, les Etats et les sociétés partenaires. Avec la sécurité comme priorité, nous voulons, à travers ce forum, s’assurer que les exigences d’éthique et de conformité sont respectées (et que) nous avons les mêmes valeurs pour le développement de nos projets », conclut-il.

M. Emil Ismayilov, Senior Vice-président BP Mauritanie et Sénégal, qui n’a pu faire le déplacement de Nouakchott mais qui a tenu tout de même à faire parvenir son intervention dans le forum par visioconférence, a souligné l’importance, pour BP, des pratiques d’éthique et de conformité ainsi que la sécurité. Il précisera que ce triptyque éthique-conformité-sécurité doit être un « objectif collectif pour la réussite du projet » et qu’il implique, aussi, de s’assurer de la bonne moralité du partenaire, ce qui pose, comme exigence, que les fournisseurs doivent agir conformément au code de conduite de BP.

Dans les débats, tous s’accordent sur les avantages de l’éthique et de la sécurité

Les débats ont sans nul doute constitué l’un des moments forts du forum pour les fournisseurs sur l’éthique et la conformité et la vice-présidente de BP chargée de l’éthique et de la conformité n’a pas manqué de le souligner dans son intervention (enregistrée). « Il est important que les entreprises avec lesquels on travaille comprennent les pré-requis en matière des trois valeurs que sont la sécurité, l’éthique et la conformité pour des pratiques commerciales saines », dira-t-elle.

Les représentants des sociétés partenaires (fournisseurs de BP) ont abondé dans le même sens, même si certains ont voulu saisir l’opportunité du forum pour rappeler quelques insuffisances du contenu local et repréciser certains concepts et références en matière d’engagement commercial demandant plus de formations – et d’informations - pour que chaque partie comprenne ce qui est attendu d’elle. Car, dira Asli Ertekin, Ethics & compliance manager, «exprimer son point de vue permet de réduire les risques pour l’entreprise » et « la culture de l’éthique établit la confiance ».

Dans le dispositif adopté par BP pour promouvoir la sécurité, l’éthique et la conformité et renforcer la culture de l’intégrité, limiter les risques de conflit d’intérêt, l’entreprise a enclenché le système dit des 3 lignes : la défense, l’évaluation et le contrôle et, enfin, l’audit externe. Pour permettre à chacun d’exprimer son point de vue, pour dénoncer d’éventuels écarts, plusieurs canaux indépendants (open talk) peuvent être utilisés pour exprimer les préoccupations.

Dans les échanges sur cette importance question de l’éthique et de la conformité, les responsables de BP assurent que l’entreprise « respecte scrupuleusement les lois des pays où elle travaille ainsi que celles qui ont un caractère international comme la loi américaine de lutte contre la corruption», car « la réputation de la société est en jeu si les normes d’éthique et de conformité ne sont pas respectées par ses partenaires ». Un intervenant, au nom d’une entreprise local, dira que l’un des avantages de travailler avec BP est la reconsidération des valeurs d’éthique et de conformité, souvent considérées comme un « luxe» qui se posent – s’imposent – aujourd’hui comme une nécessité, une exigence pour faire des affaires avec les grandes sociétés de plus en plus obligées de prêter une attention particulière à leur image dans le monde. C’est pourquoi, l’un des objectifs de BP à travers ce forum sur l’éthique et la conformité, est d’aider les sociétés partenaires à « mener leurs activités de manière à soutenir les objectifs de BP en matière de santé, de sécurité et d’environnement (pas d’accidents, pas de dommages aux personnes et pas de dommages à l’environnement) en adoptant une approche systématique de la gestion des activités opérationnelles et des risques en matière de santé, de sécurité et d’environnement, en se conformant aux lois et réglementations applicables en la matière et en cherchant à améliorer en permanence les performances en matière de santé, de sécurité et d'environnement ».

Cela devait également permettre à BP, dans la mise en œuvre de la stratégie de contenu local, « à faire bénéficier les économies plus larges de la Mauritanie et du Sénégal des avantages de (ses) opérations. Localement, affirme-t-elle, « nous visons à soutenir le développement durable de nos communautés proches des zones où nous opérons par le biais d’initiatives d’investissement social ».

Sneiba