Sebkha : Bilan globalement positif de trois ans de mise en œuvre réussie

Le projet "Ensemble pour l’environnement " initié par le Goethe- institut, mis en œuvre dans la commune de Sebkha, en partenariat avec la municipalité, depuis trois ans, a été officiellement clôturé, ce mardi 7 novembre lors d’une cérémonie dans un réceptif hôtelier nouakchottois. Dans sa structuration, le projet vise à ‘’promouvoir des idées novatrices ainsi qu’un sens collectif des responsabilités en matière d’environnement. C’est dans cette optique que ce projet a permis d'encourager des idées novatrices et de relever les défis liés aux conséquences du changement climatique, la désertification croissante et de la pollution de l’environnement. Mais aussi inciter le dialogue au sein de la société sur les thèmes de l’environnement et du climat, dans la commune de Sebkha.

A cette fin, cinq initiatives avaient été sélectionnées et ont reçu des financements qui leur ont permis de réaliser leurs idées au cours de l’année 2023. Ces projets ont eu trait entre autres à la sensibilisation des teinturières et teinturiers textiles ou le Slam comme forme d’expression de la prise de conscience des thématiques environnementales.

Engagement permanent à appuyer de pareilles initiatives

Procédant à la cérémonie de clôture, le maire de Sebkha, M.Ba Ismaël a estimé que ‘’ce projet qui est un exemple remarquable de l'impact positif d'un véritable partenariat, vient soutenir et répondre aux besoins criants de braves teinturières et teinturiers de la commune de sebkha en élaborant et en mettant en œuvre une campagne de sensibilisation sur les dangers de teinture et conséquences négatives sur la santé et sur l'environnement’’. L’édile de Sebkha s’est dit persuadé que ‘’ ce projet de formation et de sensibilisation contribuera de façon significative, (…), en mettant à la disposition de notre commune des ressources humaines de qualité disposant de l'expertise nécessaire pour appréhender l'importance de la gestion de l'environnement, de la santé et de la sécurité au travail de cette teinture artisanale qui constitue une fraction importante de notre culture’’. S’adressant aux équipes des initiatives bénéficiaires 2023, M. Ba a indiqué qu’’´au delà des résultats concrets et satisfaisants que nous obtiendrons à coup sûr de projet à travers les méthodes et les outils innovants auxquels vos différents formateurs ont eu à faire recours lors de la mise en œuvre de vos activités de renforcement des capacités et ateliers’’. Il a part la suite magnifié ce projet qui , à son avis, ‘’contribuera fortement à l'autonomisation des femmes de sebkha par la promotion de la résilience et de l'entrepreneuriat’’. Saisissant cette occasion, le maire de Sebkha a réitéré son ‘’engagement permanent à continuer à appuyer et à accompagner de pareilles initiatives dans la réalisation de leurs objectifs de développement et les efforts constants pour la protection de l'environnement’’. Enfin, il a remercié et exprimé sa gratitude au Goethe-Institut pour la mise en œuvre de ce projet dans sa commune.

Renforcer les capacités des acteurs de la société civile

Mme Esmaou Moctar M'Baba, Project Manager of ''Ensemble pour l'environnement'' a indiqué que ce programme de partenariat financé par le ministère fédéral allemand des Affaires Étrangères, a permis durant trois ans de renforcer les capacités des acteurs de la société civile. Grâce aux efforts collectifs, la mise en œuvre réussie de ce programme a permis à la commune de Sebkha de faire face aux défis environnementaux et de mesurer la réalité que nous vivons au quotidien. Durant trois ans, une quinzaine d’initiatives portant entre autres sur les arts, les dangers de la teinture ont été soutenus. ’’Ces initiatives développent des idées novatrices découlant d’un sens collectif des responsabilités suscitant auprès de l’opinion et des acteurs impliqués la nécessité d’une protection de l’environnement et de changement individuel et collectif’, a-t-elle souligné.

Faisant part de sa joie pour le succès de ce projet, Mme Esmaou Moctar M'Baba a remercié la commune de Sebkha et ses habitants pour la collaboration ainsi que les initiatrices et initiateurs des projets et tous les participantes et participants pour l’engagement et les beaux résultats atteints.

Les équipes des initiatives bénéficiaires 2023 (sur le chemin des déchets, la technologie au service de l’environnement, Teinture écologique de textiles à Sebkha, les jeunes entrepreneuses et entrepreneurs face au changement climatique et Poetry slam par le projet ‘’slam’Educ environnemental de Caso) se sont relayées pour des présentations des projets réalisés. Ces présentations ont suscité un vif intérêt auprès de l’assistance. De concert, les équipes des initiatives se sont félicitées de la réussite de ce projet et de son impact sur la commune de Sebkha.