Célébration du 48e anniversaire de la Marche Verte à Nouakchott

Le Centre Culturel Marocain de Nouakchott (CCMN), a abrité lundi soir ( 6 novembre) une cérémonie marquant la célébration du 48e anniversaire de la Marche Verte, en présence de l’ambassadeur, Hamid Chabar, des membres de la communauté marocaine de Nouakchott, et de nombreuses personnalités mauritaniennes.

Une nuit marquée par une parfaite symbiose entre solennité et ambiance.

La cérémonie a débuté par le mot de bienvenue du Directeur du Centre Culturel Marocain de Nouakchott (CCMN).

Le public a suivi par la suite la projection d’un documentaire sur la Marche Verte et le développement rapide des provinces marocaines du Sud.

Le moment le plus solennel a été le message à la nation de Sa Majesté, le Roi Mohamed VI.

Une prestation musicale donnée par des enfants issus de la communauté marocaine de Nouakchott, et l’artiste mauritanien, Cheikh ould Abba a donné à la soirée un cachet festif.