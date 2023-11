Des migrants mauritaniens expulsés des Etats Unis rapatriés à Nouakchott

Brandie en septembre dernier, par le consul américain à Nouakchott, la menace américaine d’expulsion de migrants mauritaniens entrés clandestinement aux Etats Unis d’Amérique via le mur, vient d’être exécutée. Ce vendredi 3 août, l’ambassade des Etats Unis en Mauritanie a annoncé l’arrivée d’un premier vol de rapatriement en provenance des États-Unis vers la Mauritanie. '' Les États-Unis d’Amérique ont uni leurs forces avec le gouvernement mauritanien pour rapatrier plusieurs personnes qui n’ont pas l’autorisation légale de rester aux États-Unis'', fait remarquer le communiqué. Ce retour s’inscrit, selon l’ambassade américaine, ‘’dans un effort de coopération visant à faire appliquer les lois sur l’immigration et à décourager les tentatives de migration irrégulière qui présentent des risques pour la sécurité et le bien-être des Mauritaniens’’.

‘’Cette collaboration, indique le communiqué de l’ambassade américaine, est la prochaine étape d’un partenariat de sécurité croissant entre les États-Unis et la Mauritanie, qui partagent des priorités en matière de sécurité nationale consistant à respecter les réglementations en matière d’immigration et à faire respecter l’État de droit’’.

‘’La migration irrégulière vers les États-Unis présente de sérieux dangers et peut entraîner des conséquences durables’’, prévient l’ambassade américaine. Des milliers de Mauritaniens se sont récemment lancés dans un périlleux voyage vers les États-Unis, connu localement sous le nom de « Sautez le mur ». Ce voyage appauvrit non seulement des familles entières, mais met également en danger les Mauritaniens qui courent des risques de vol, d’agression sexuelle et d’enlèvement en cours de route. Plusieurs Mauritaniens ont tragiquement perdu la vie au cours de ce périple.

Dans son communiqué, l’ambassade américaine justifie le processus de rapatriement, privilégie les diverses voies légales pour l’immigration et vante enfin la solidité du partenariat mauritano-américain.