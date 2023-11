Appel à candidature des startups et PME pour la 3eme Edition du BMCI BUSINESS CHALLENGE 

COMMUNIQUE DE PRESSE

Vendredi 27 Octobre 2023

La banque mauritanienne pour le commerce international (BMCI) en partenariat avec l’incubateur Hadina RIMTIC, lance un appel à candidatures aux startups et PME innovantes pour la 3eme Edition du BMCI BUSINESS CHALLENGE. Cette compétition est l’occasion pour la BMCI de mettre en valeur les entrepreneurs et de redynamiser l’écosystème entrepreneurial mauritanien.

A la suite des phases de sélections de dossiers et de pitchs, les entrepreneurs :

Seront conviés à un accompagnement technique et stratégique pour la mise en échelle de leur business,

Bénéficieront du coaching personnalisé pour vous aider à optimiser la performance opérationnelle et commerciale qui découlera d’un diagnostic pointilleux de votre structure,

Obtiendront une aide financière à taux 0 avec une période de grâce dont le délai varie entre 3 et 12 mois selon la nature du projet.

Le BMCI Business Challenge, c’est aussi une plateforme pour faire connaitre votre startup par le publique et les investisseurs. Lors de l’édition 1ére édition en 2021 :Stop Waste, Solar Ecobat et projet Pisciculture l’ont fait. Lors de la 2ème édition en 2022 : Packaging house, Dwayé et Hassadi sont sorties du lot.

Cette année, à votre tour de faire briller votre entreprise !

Pour s’inscrire du 27 octobre au 18 novembre 2023:https://bmci-businesschallenge.mr/formulaire-de-candidature/startup2023/

NB : Afin d’êtreéligible, il faut être une PME/startups ayant :