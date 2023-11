Le GGSR intégré à la police

Le gouvernement a examiné et approuvé, ce mercredi lors de sa réunion hebdomadaire, un projet de loi portant intégration du Groupement Général de la Sécurité des Routes (GGSR communément appelé Misgharou) à la Police Nationale .

Cette décision s'appuie sur un projet de décret proposé par le ministère de l'Intérieur qui sera envoyé à l'Assemblée nationale pour adoption.’’ Cette intégration va permettre de mettre en place une coordination plus efficace et plus efficiente de l’action globale de la police nationale, garantissant le renforcement de la sécurité intérieure, par la mutualisation des moyens et l’unification de la chaîne de commandement’’, peut-on lire dans le communiqué.

Les autorités avaient déjà étudié la décision d'intégrer le Groupement Général de la sécurité routière dans le secteur de la police en 2018 et avaient pris des dispositions dans ce sens en 2019, avant de faire marche arrière.

Créé par la Loi 2010/32 en date du 20 Juillet 2010, le Groupement Général de la Sécurité des Routes est une force de sécurité placée sous l’autorité du Ministre chargé de l’Intérieur. Son objectif principal était initialement de lutter contre le terrorisme, la participation active à la collecte, l’exploitation et la diffusion des renseignements intéressant la sécurité? la participation active à la lutte contre l'immigration clandestine, la participation à la lutte contre le trafic de stupéfiants et la participation de concert avec les autres forces au maintien de l'ordre public. Mais le GGSR se verra vite confier des fonctions de police de la circulation (contrôle urbain des véhicules ; contrôle des axes sur le territoire national et le contrôle de la réglementation concernant la Sécurité routière La constatation et la répression des infractions relatives à la sécurité routière).