Concours du meilleur article de presse : Les lauréats récompensés

La grande salle de l’hôtel Azalai Marhaba de Nouakchott a abrité, ce mardi 31 octobre 2023, une cérémonie de remise de prix aux lauréats du Concours du meilleur article de presse, édition 2023.

Organisé par le FNUAP et le SWEED, en collaboration avec le ministère de la culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le Parlement, ce concours vise à susciter des vocations des jeunes journalistes et à encourager les écrivains--journalistes des deux langues arabe et française. Les sujets portaient sur la planification familiale, la santé maternelle, les violences basées sur le genre et le dividende démographique. Des thèmes essentiels et de l’heure, pour l’épanouissement de la femme et donc de la famille et sur lesquels investissent FNUAP, SWEED en appui aux autorités mauritaniennes.

Quatre prix ont ainsi été ainsi décernés lauréats par un jury de professionnels venus du ministère, de la HAPA et de l’agence nationale de la publicité. Ils avaient réceptionné, entre le 9 et le 27 octobre, 28 productions écrites, 2 productions télévisées et un élément de radio. Après délibération, le jury, présidé par Cheikh Bekaye a dévoilé les résultats suivants.

-Presse écrite : Babacar Nam,

- Presse en ligne : Cheikh Haidara ,

-Presse audiovisuelle (télé) ; Issa Fofana

-Presse parlée (radio) : Kaber Sidi

Les lauréats ont reçu deux ordinateurs « dernier cri » et deux appareils photos de haute performance. Ces outils ne manqueront pas d’améliorer le travail au quotidien des lauréats.

Dans un mot qu’il a prononcé à cette occasion, Cheikh Haidara a remercié les organisateurs pour cette heureuse initiative, puis il a invité les journalistes à profiter de ces opportunités pour valoriser leurs talents.

Cette initiative des organisateurs est à encourager car elle contribue à soutenir la presse dans son rôle d’éducation, de sensibilisation et de formation.

La cérémonie a été présidée par Mohamed Khayar, conseiller au ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le Parlement, en présence des proches des lauréats et des journalistes.