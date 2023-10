SOS Esclaves reçoit Abolition Institue

L’organisation des droits humains SOS Esclaves a reçu le dimanche 29 octobre 2023 une importante délégation des droits humains américains de l’Institut Abolition Institue basé à Chicago aux Etats Unis d’Amérique. La délégation d’activistes américains est conduite par les deux fondateurs de l’institut, l’américain Sean Turner et le mauritano-américain Bakari Tandia. Parmi les membres du groupe, il y a des étudiants, des médecins et des chercheurs. C’est la deuxième fois que les responsables d’Abolition Institue visitent la Mauritanie sur invitation de SOS Esclaves avec laquelle ils entretiennent des rapports de partenariat fructueux qui ont permis d’instituer le Prix Aichana Abeid pour les droits de l’homme décerné cette année à Chicago au militant des droits humains Elkory Brahim Sneiba, un membre de SOS Esclaves. La délégation américaine séjournera en Mauritanie du 29 octobre au 5 novembre 2023 et entreprendra une série d’activités dont des réunions avec des organisations de la société civile et des rencontres avec des institutions officielles dont entre autres le Commissariat aux droits de l’homme et le ministère de la santé. Le 30 octobre au siège de SOS Esclaves, les activistes américains ont eu de très longs échanges avec le bureau exécutif de cette organisation au cours desquels la situation générale des droits de l’homme en Mauritanie a été passée en revue et les modalités de renforcer le partenariat entre les deux organisations amplement discutées. Le soir, les activistes américains ont assisté à un dîner organisé en leur honneur par SOS Esclaves auquel plusieurs autres militants des droits de l’homme nationaux ont été conviés. Une soirée culturelle est aussi prévue le 31 octobre au cours de laquelle des aspects de la culture Harratine seront revisités avec l’air musical Ben’je, le jeu du bâton et le Medh en plus d’autres spécificités culturelles et musicales de cette communauté. La délégation américaine devra aussi rencontrer d’autres organisations de la société civile comme IRA, la Fondation Sahel, AMDH, l’AFCF et le FONADH. Pour rappel, en 2018 alors qu’ils devaient effectuer une visite similaire en Mauritanie sur invitation de SOS Esclaves, des membres d’Abolition ont été refoulés de l’aéroport de Nouakchott après s’être vus refuser le visa d’entrée en Mauritanie. Un acte qui a motivé la suspension de la Mauritanie de l’AGOA par les Etats Unis d’Amérique et la publication de rapports défavorables sur la situation des droits de l’homme et des libertés qui a été à l’origine du déclassement de la commission nationale des droits de l’homme à la catégorie B.