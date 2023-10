Mouvement Sahraouis pour la Paix : Pour l'autodétermination interne

Le Mouvement " Sahraouis pour la Paix " (MSP) a organisé à Dakar les 27 et 28 octobre 2023 avec la collaboration du Centre Africain d'intelligence Stratégique pour la Paix sa deuxième conférence internationale pour le dialogue et la paix au Sahara occidental. Intitulée " Rencontre des Gens du Sahara ", elle a rassemblé plusieurs dizaines de Saharouis venus des provinces du sud du Maroc, notamment de Dakhla, de Smara, de Tintane, de Laayoune mais aussi des autres villes du Maroc et de la diaspora. Plusieurs personnalités internationales dont d'anciens présidents, ministres, députés venus de l'Afrique, de l'Europe ou de l'Amérique latine ont aussi assisté à la conférence qu'ils ont beaucoup enrichie avec de brillantes interventions et réflexions sur l'historique de la question du Sahara occidental et sur les approches et stratégies que développe le MSP sur la voie de l'autodétermination interne.Une alternative réaliste à la guérilla armée de plus de cinquante ans qui a engendré des milliers de morts, de prisonniers et de disparus et qui continue à entretenir les populations sahraouies dans l'illusion et la souffrance dans les camps d'infortune de Tindouf. La deuxième conférence internationale pour la paix et le dialogue a été rehaussée par la présence d'une importante délégation de l'autorité traditionnelle sahraouie représentée par d'illustres et honorables chefs et notables des tribus du Sahara. Déjà le 22 avril 2020 en créant le MSP, des Sahraouis sincères et soucieux de l'intérêt général ont posé les bases d'un règlement pacifique, inclusif et consensuel de la question du Sahara occidental à travers une vision réaliste et objective. La feuille de route du MSP qui constitue une troisième voie de solution pour ce conflit entre le Maroc et le Polisario propose des initiatives comme la création de plateformes africaines pour la Paix en Afrique dont les efforts devraient appuyer l'action de l'Union africaine et les Nations unies. Aussi, le Secrétaire général de l'ONU devrait instruire son envoyé spécial à intégrer l'approche du MSP qui doit être considéré dorénavant comme un élément important et incontournable du processus de règlement de la question sahraouie.

Sneiba El Kory

Envoyé spécial à Dakar