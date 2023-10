Conférence de presse de Biram: Baba Begnouk, l’ancien député de Kaédi réagit

‘’La conférence de presse du député Biram Dah Abeid contenait de nombreuses erreurs, notamment son accusation selon laquelle le régime pratique le racisme, l’esclavage et la marginalisation contre des groupes de personnes et sa déduction à partir du rapport de son collègue aux Nations Unies.

Le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d'esclavage dans notre pays qui, dans son rapport, s'est contenté de répéter ce que réclament certains écrivains et organisations : une propagande et une information hostiles à l'État mauritanien et sans lien avec la vérité.

Je voudrais rappeler à l'honorable député que ce régime est celui qui a clairement décidé de lutter contre l'esclavage et ses effets avec des programmes, des politiques et des plans très éloignés des slogans et de la propagande électorale.

Je lui rappelle certaines de ces politiques qui lui ont peut-être échappé.

○ Augmentation de la représentation politique de ces groupes lors des élections

○ La discrimination positive dans les emplois et les nominations, au niveau de l'inscription dans les écoles d'excellence

○ Le soutien aux meilleurs étudiants dans ces classes

○ L'amélioration des conditions de vie de certains travailleurs appartenant majoritairement à ces catégories qui ont été restaures dans leurs droits (les dockers par exemple)

○ Financement direct des centaines de petites et moyennes entreprises au profit de ces groupes en plus d'autres programmes importants et utiles.

○ Attribution d'un pourcentage important de cartes d’assurance maladie à ces groupes

○ Focus sur les opérations de distribution directe de liquidités dans ces catégories.’’