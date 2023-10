INA : 48 nouveaux acteurs culturels reçoivent leur parchemin

Les 48 stagiaires de l’institut national des arts ont reçu ce samedi soir (14 octobre) leurs attestations. La cérémonie de remise des parchemins a eu lieu à l’ancienne maison des jeunes de Nouakchott en présence d’un important public. Une occasion pour le directeur de l’INA, Abdoul Dicko de féliciter les récipiendaires, leurs formateurs, le staff de l’institut mais également sa tutelle pour les énormes efforts déployés pour atteindre les résultats obtenus. La session de formation au profit des acteurs du cinéma, des arts plastiques, de la musique et du théâtre est une première pour l’institut, les nombreux acteurs qui évoluent sur la scène nationale n’ayant jamais bénéficié de formation et donc d’attestations de leur propre pays. Un déséquilibre désormais corrigé.

Durant deux mois, les 48 acteurs ont subi une formation dans les quatre domaines de l’art : cinéma, théâtre, arts plastiques et musique. En recevant leurs attestations, ils pourront non seulement les faire valoir mais surtout créer leur propre entreprise et partant s’épanouir.

Dans un discours prononcé en présence d’un chargé de mission au ministre de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement, du wali adjoint de Nouakchott ouest, de la 1ère vice-présidente de la région de Nouakchott ouest, des directeurs généraux, des directeurs centraux, du président de la haute commission du programme Nouakchott, capitale du monde Islamique pour l’année 2023, de la directrice de l’AFD, du représentant de la délégation de l’Union Européenne en Mauritanie, du directeur du centre culturel marocain de Nouakchott, et des stagiaires et leurs proches, le directeur de l’INA a décliné quelques-unes des activités de son établissement. Il s’agit essentiellement de la formation et des partenariats établis avec certains organismes nationaux et étrangers. L’INA met à profit les festivals des cités du patrimoine pour former sur le terrain les jeunes des villes abritant ces manifestations (Tichitt, Ouadane, Chinguity et Djéol), a indiqué M. Dicko avant d’indiquer que depuis sa création, l’INA a noué des partenariats fructueux avec la Région de Nouakchott, les ambassades des Etats-unis, de l’Allemagne, d’Espagne, d’Égypte, du Maroc qui s’est traduit par la réhabilitation en cours du siège de l’institution - la directrice du centre culturel marocain était présente à la cérémonie, avec l’ AFD et l’Institut Français de Mauritanie… Certains de ces partenariats se sont traduits par des visites et l’organisation de cours de formation au profit des acteurs culturels. Pour toutes ces opportunités, le directeur de l’INA s’est dit très optimiste pour l’année 2024.

Notons enfin que la cérémonie a permis aux stagiaires d’exposer leurs productions (tableaux et sketchs) au public, venu nombreux découvrir le génie de nos jeunes artistes.