OMVS: négociations pour le retour de la Guinée

Le Ministre mauritanien des Affaires, Mohamed Salem ould Merzoug, était cette semaine à Conakry, accompagné du Haut Commissaire de l’Organisation pour la Mise en Valeur du Sénégal (OMVS), Mohamed Abdel Vettah.La Mauritanie assure actuellement la présidence en exercice de l’organisation sous-régionale. Au menu du voyage de Conakry, des négociations pour une solution diplomatique du différend entre la République de Guinée et l’OMVS, après la décision de Conakry de suspendre sa participation à cette organisation.

La Guinée proteste ainsi contre le retour noté dans le financement du barrage hydroélectrique de Koukoutamba, et sa sous-représentation dans les instances de décision.

L’actuel chef de la diplomatie mauritanienne connaît parfaitement l’OMVS, pour avoir longtemps présidé à ses destinées.

Parmi les efforts visant à trouver une solution à la suspension des activités de la Guinée au sein de l’OMVS, on peut également rappeler la rencontre entre le président Mohamed Cheikh El Ghazouani et le colonel Mamadi Doumbia, président de la transition en Guinée, en marge de l’Assemblée Générale de l’ONU, tenue en septembre dernier à New York.