Concours du meilleur article : A vos plumes!

Pour encourager la production écrite, en ligne et audiovisuelle (Télé et Radio), l’UNFPA organise, en collaboration avec le SWEDD et le département de la communication du gouvernement mauritanien, un concours des meilleurs articles de presse écrite, en ligne et audiovisuel (radio et Télé). Ces écrits porteront sur la planification familiale, la santé maternelle, les violences basées sur le genre et dividende démographique. Ce concours vise également, à vulgariser des thèmes majeurs précités mais aussi à encourager les journalistes. Les intéressés doivent soumettre leurs écrits entre le 9 et le 25 octobre, à l’adresse e-mail : concoursmeilleurarticle@gmail.com. Quatre prix sont prévus pour chaque catégorie de média.