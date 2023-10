Me Fatimata Mbaye nommée membre du conseil d’administration du fonds des contributions volontaires des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage

Maître Fatimata Mbaye, avocate et présidente de l’Association Mauritanienne des Droits de l’Homme (AMDH) a été nommée par le Secrétaire Général des Nations Unie comme membre du conseil d’administration du fonds des contributions volontaires des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage. L’annonce en a été faite par le Bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme en Mauritanie sur sa page Facebook .’’Son mandat de trois ans a débuté le premier octobre 2023. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses fonctions et ce rôle très important’’, a salué le Bureau.

‘’Grâce à ses subventions accordées aux organisations de la société civile, le Fonds permet à des milliers de femmes, d’hommes et d’enfants victimes de l’esclavage dans le monde de bénéficier entre autres d’une assistance humanitaire, psychologique, sociale, juridique, médicale et financière’’, a indiqué le Bureau.

Les organisations de la société civile et des personnalités politiques se sont réjouies de la nomination de Me M’Baye et salué son engagement sans faille pour les droits humains. L’organisation abolitionniste IRA souhaite beaucoup de succès à ‘’maître Fatimata Mbaye défenseuse déterminée, pleine de constance et d’abnégation, des différentes et multiples violations des droits et dignité de personnes en Mauritanie; la présidente de l’AMDH (Association Mauritanienne des Droits de l’Homme) a été non sans courage et désintéressement total, avec toutes les victimes dont les nombreuses vagues de détenus d’opinion parmi les rangs de l’ONG IRA au fil des années.

Nous remercions vivement les différentes instances des Nations-Unies dont le secrétaire général, de cette reconnaissance très largement méritée’’. Militante de première heure des droits humains en Mauritanie, Me M’Baye est connue ‘’ avec la constance et la détermination nécessaires ’’, a rappelé Kadiata Malick Diallo, députée.