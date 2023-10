Lutte traditionnelle : phase retour, le Sénégal remporte aux points

L’arène de l’amitié de Sebkha a abrité, hier, samedi 7 octobre la phase retour de la lutte traditionnelle entre la Mauritanie et le Sénégal. Organisée par la fédération Nationale de lutte (FML) mauritanienne sans frappe et son homologue sénégalaise, cette manifestation était placée sous le haut patronage du président de la République et parrainée par M. Kane Ousmane, ancien ministre de l’économie et le développement des secteurs productifs. 8 combats alléchants avaient été concoctés par la fédération mauritanienne et sénégalaise de lutte traditionnelle (voir liste combats ci-dessous). L’arène a été prise d’assaut par les amateurs, les lutteurs et les batteurs. De loin, on sentait résonner les tam-tams (bawdi).

Prenant la parole à cette occasion, Ali Kane, député à l’Assemblée National s’est réjoui du choix porté sur l’ancien ministre, « une fierté pour nous ». ce geste traduit une marque de confiance et d’attention à son égard. Pour le député Kane, venu avec une très forte délégation de proches parents, d’amis et de collègues parlementaires, cette manifestation culturelle reflète la qualité des relations fraternelles entre le président Mohamed Cheikh Ghazwani et son frère Macky Sall qui ne ménagent aucun effort pour renforcer chaque jour les relations de bon voisinage entre les deux pays frère. Poursuivant son mot, Ali Kane a souligné qu’en organisant cette rencontre culturelle, la FML vient renforcer l’unité nationale et la cohésion sociale en Mauritanie. La présence de l’Emir du Trarza et du maire de N’Diago, M. Boydiel Houmeid, du député de Mederdra, Mohamed El Khamess Sidi Abdallah, de Kane Abdoul dit Thiadel à côté d’autres communautés du Trarza et du pays prouve, à juste raison, combien les liens de sang, de fraternité et d’amitié sont solides dans notre pays.

Justifiant le choix du parrain, le président de la fédération nationale de lutte, M. Dia Abou Hamidou, entouré des membres de ladite fédé (Diop Abou Mariata, Dieng Mamadou…) a indiqué que M. Kane Ousmane a été d’un grand appui pour toutes les campagnes de la fédération et pour son pays de manière générale. « Nous sommes sensibles à tous ses faits et gestes et avons compris que ce cadre est non seulement compétent mais aussi très patriote. La FML le remercie, nous aurions voulu qu’il soit ici ce soir pour le lui dire de vive voix », dira-t-il.

Le président de la FML a adressé de vives félicitations aux lutteurs sénégalais, à la délégation d’Abdoulaye Daouda Diallo, président du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal et au directeur général de la Radiotélévision Fulbe, Aboulaye Aly Malal Diallo, venu avec ses collaborateurs et équipes techniques. Cette présence massive de personnalités et d’amateurs prouve que la lutte demeure toujours une manifestation sportive, culturelle, artistique de masse avant d’être un rendez–vous de divertissement.

Dia Abou Hamidou n’a pas manqué de remercier le président de l’Assemblée Nationale, Mohamed Meguet pour avoir facilité toutes les démarches administratives des délégations venues du Sénégal. Il a enfin remercié les autorités pour les dispositions sécuritaires ayant entouré la manifestation. Notons que le maire de Nouadhibou Ghassem Belal a envoyé une très forte délégation. Idem pour le maire de Bababe Abdoulaye Mamadou Bâ, président de la zone franche de Nouadhibou.

Auparavant, le représentant du maire de Sebkha, M. Bâ Ismaila avait souhaité la bienvenue aux délégations et exprimé la disponibilité de la commune à mettre les participants dans de bonnes conditions. Il a enfin indiqué que la présente manifestation était une réelle volonté de la FML de renforcer l’unité nationale et les rapports avec le Sénégal, pays frère et ami. Il faut signaler qu’à l’occasion, la FML a honoré certaines personnalités. Des boubous ont été remis au président de la République, à Kane Ousmane, à Moussa Barry…