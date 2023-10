Nouakchott: Conférence de presse du Groupe des Nations Unies sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles

Près de deux semaines, un Groupe de Travail des Nations Unies sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles a conclu sa visite en Mauritanie, ce vendredi 06 octobre, par une conférence de presse à l'hôtel Azalaï de Nouakchott.

Au cours de cette conférence, le groupe de travail, dirigé par Mme Meskerem Geset Techane, a présenté des recommandations préliminaires pour la Mauritanie.

Le Groupe des Nations Unies a publié un rapport qui passe en revue tous les obstacles auxquels les femmes et les filles sont encore confrontées, appelant à des actions sérieuses en vue de surmonter tous les obstacles qui entravent la participation des femmes dans divers domaines et leur accès aux postes de prise de décision.

A la fin de la conférence, Mme Meskerem Geset Techane, présidente du groupe de Travail des Nations unies, a répondu aux questions de certains journalistes sur la mission de travail du Groupe.

«Des violences et torts causés aux femmes et aux filles se font à tous les niveaux», a affirmé Mme Meskerem.

Le groupe d’experts des Nations unies sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles prévoit de présenter son rapport final au Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies en Juin 2024.

Rappelons que cette visite survient dans un contexte marqué par une vive polémique autour d’un projet de loi (Karama) portant sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.

Compte-rendu: Boudahi