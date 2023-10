Coupures d’eau et d’électricité: les populations de Riad désemparées

Les populations de plusieurs quartiers de la commune de Riad, situés aux PK 8, 9 et 10 vivent un véritable calvaire du aux coupures récurrentes d’eau et d’ appelle RSF électricité.Un double phénomène qui se produit dans un contexte de chaleur étouffante.Le liquide précieux ne coule dans les robinets que par intermittence. Il peut être disponible pendant 24/48 heures et disparaître plusieurs jours.

Quant aux coupures d’électricité, elles surviennent plus d’une fois par jour, suivant une durée variable, qui peut être très longue, à l’image de celle survenue au cours de la nuit du jeudi au vendredi, avec une alimentation rompue d’une heure à 5 heures du matin.

Les populations subissent ces différents phénomènes sans la moindre explication de la part des opérateurs chargés de la distribution de ces précieux services publiques.