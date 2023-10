Mieux nous comprendre pour mieux vivre ensemble

Cela paraît une utopie. Et pourtant… Observons donc la photo suivante, pour commencer…

Que voyons-nous ?

Une femme?

Plutôt jeune ou plutôt âgée ?

Plutôt élégante ou plutôt l’inverse ?

« Chacun voit midi à sa porte », dit un célèbre dicton : il est évident que nous avons des perceptions différentes, divergentes et parfois confuses quand nous les décrivons. C’est tout-à-fait normal. Nous communiquons avec les autres à l'aide de codes (vocabulaire, gestes, vêtements…) qui résultent de notre passé et diffèrent variablement de ceux de nos interlocuteurs. Nous ne donnons donc pas forcément les mêmes sens aux mots, aux gestes et aux vêtements. Mais aussi relative paraît ainsi la réalité – fruit, de fait, de nos références personnelles (culture, langage, émotion, désirs, attentes, histoire, vécu, milieu social, etc.) – il n’est pas impossible de trouver des chemins d’entente en ces situations si subjectives.

Cela commence d’abord par acquérir une bonne connaissance de soi, de notre groupe d’appartenance et de référence : « avant de chercher à savoir où tu vas, souviens-toi d'où tu viens ». Puis il nous faut penser à un mode de « communication universelle » compréhensible et perceptible par tous. Cela exige bien évidemment la prise en compte d’autrui. Simplement parce que l’être humain se comporte selon deux facteurs : l’un actif et l’autre passif, variant en fonction du caractère hostile ou accueillant de son environnement humain ou factuel. Or l’environnement ne change pas seul, c’est à chacun et chacune d’agir, en aspirant soi-même au changement. Un acte personnel à 98% : ce qui nous environne ne change qu’en ce que nous changeons nous-même.

Difficile dérangement au sein d’un groupe. Avec cette tenace et lancinante question : « Qui change qui ? » On attend un leader… mais l’efficacité d’un tel acteur du changement n’émerge, démontrant la capacité de celui-là à être l’image de celui-ci, qu’en ce que les autres en perçoivent des résultats tangibles à partir desquels ils peuvent à leur tour s’y essayer.

Qui ou quoi anime le désir d’un individu à opérer un changement en lui et sur lui pour atteindre des résultats qui amélioreront ses résultats relationnels et financiers, son épanouissement personnel et familial ? Lui aussi attend une image. Il attend que l’environnement change, qu’il fasse moins chaud ou moins froid, que ses collaborateurs soient plus performants, que ses ennemis soient plus tolérants, que ses amis bénissent tout ce qu’il fait de bien ou de mal. Il prie Dieu (SWT) pour que la vie devienne plus facile. Mais elle ne deviendra plus facile qu’à partir du moment où nous ferons l’effort de mieux nous comprendre pour mieux vivre ensemble… Chaque pas vers autrui nous ouvre des perspectives.

Babacar DIOP

Chargé de cours dans les grandes écoles

babacardiopcoach@gmail.com